Совместный бизнес Сыырумаа и Тянака процветает - зарплата работников Forus Takso достигает 3000 евро

За последние годы оборот Forus Takso значительно вырос. С 1,65 миллиона евро в 2021 году до 3,56 миллиона евро годом позже и 4,6 миллиона евро в прошлом году. Небольшие убытки за два года превратились в чистую прибыль в размере более 100 000 евро. В компании работает 18 человек. Средняя брутто-зарплата офисных работников таксофирмы составляет чуть менее 3000 евро.

В своем годовом отчете компания отмечает, что 2023 год стал годом роста. Был обновлен автопарк, закуплены новые автомобили. В дополнение к приложению они занимались развитием службы заказов по телефону и разработкой диспетчерского программного обеспечения.

По словам представителей Forus Takso, это крупнейшая и старейшая компания классического таксоизвоза в Эстонии. Арендная стоимость ее транспортных средств, то есть такси, составляет 4,5 миллиона евро. Таксомоторный бизнес составляет лишь часть оборота компании, еще одна внушительная часть - это аренда транспортных средств (1,8 млн против 1,4 млн соответственно).

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