Финская полиция взяла под стражу подозреваемую в убийстве своего ребенка женщину

По его словам, мотив подозреваемый до сих пор не ясен.

„Конечно, мы попытаемся выяснить, почему это произошло“, – отметил Линдхольм.

Следователь добавил, что преступление квалифицировано как убийство, совершённое с особой жестокостью.

В пятницу, 14 июня, полиция заявила, что подозревает 40-летнюю женщину в убийстве своего восьмимесячного ребенка в столичном районе Вуосаари.

Полиция обнаружила тело ребенка в частной квартире.

Сообщение о смерти ребенка полиция получила от службы спасения утром в среду, 12 июня. У полиции нет других подозреваемых, кроме матери ребенка.

„Мать позвонила в службу спасения и вызвала полицию“, – сообщил Yle старший следователь Линдхольм.

Когда приехала полиция, ребенок был уже мертв. Линдхольм предположил, что смерть наступила за несколько дней до этого.

Преступление квалифицировано как убийство, совершенное с особой жестокостью. На это определение повлияло и то, что жертвой стал беспомощный младенец.

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