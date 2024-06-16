Финская полиция взяла под стражу подозреваемую в убийстве своего ребенка женщину
Уездный суд Хельсинки сегодня, 15 июня, принял решение взять под арест 40-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве собственного ребёнка. Об этом рассказал старший следователь финской полиции Туомас Линдхольм, пишет YLE.
По его словам, мотив подозреваемый до сих пор не ясен.
„Конечно, мы попытаемся выяснить, почему это произошло“, – отметил Линдхольм.
Следователь добавил, что преступление квалифицировано как убийство, совершённое с особой жестокостью.
В пятницу, 14 июня, полиция заявила, что подозревает 40-летнюю женщину в убийстве своего восьмимесячного ребенка в столичном районе Вуосаари.
Полиция обнаружила тело ребенка в частной квартире.
Сообщение о смерти ребенка полиция получила от службы спасения утром в среду, 12 июня. У полиции нет других подозреваемых, кроме матери ребенка.
„Мать позвонила в службу спасения и вызвала полицию“, – сообщил Yle старший следователь Линдхольм.
Когда приехала полиция, ребенок был уже мертв. Линдхольм предположил, что смерть наступила за несколько дней до этого.
Преступление квалифицировано как убийство, совершенное с особой жестокостью. На это определение повлияло и то, что жертвой стал беспомощный младенец.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.