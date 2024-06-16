ВИДЕО | Мартин Хельме о новой партии: никому не нужен еще один мейнстримовый политтехнологический синтетический проект

„У нас есть эталон прошлого года, когда у нас также был оппозиционный кандидат, два кандидата на пост председателя, и в том году у нас было чуть меньше 10 процентов этих оппозиционных голосов или альтернативных голосов, а в этом году - чуть больше 10 процентов. Я думаю, что это по-прежнему свидетельствует об очень широкой и сильной поддержке партии“, - сказал он.