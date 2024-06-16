16.06.2024, 18:16
ВИДЕО | Мартин Хельме о новой партии: никому не нужен еще один мейнстримовый политтехнологический синтетический проект(6)
На конгрессе партия EKRE переизбрала Мартина Хельме, который был единственным кандидатом, на пост председателя. По словам Хельме, очередная партия никому не нужна. Он добавил, что теперь EKRE может двигаться дальше в полную силу, потому что исчезли внутренние разногласия.
Действующий лидер партии Мартин Хельме баллотировался на пост председателя и набрал 347 голосов. В конгрессе участвовали 409 делегатов. Хельме сказал, что очень доволен своим результатом.
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