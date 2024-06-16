Новости Эстонии
16.06.2024, 18:16

ВИДЕО | Мартин Хельме о новой партии: никому не нужен еще один мейнстримовый политтехнологический синтетический проект

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Мартин Хельме
Мартин Хельме

На конгрессе партия EKRE переизбрала Мартина Хельме, который был единственным кандидатом, на пост председателя. По словам Хельме, очередная партия никому не нужна. Он добавил, что теперь EKRE может двигаться дальше в полную силу, потому что исчезли внутренние разногласия.

Действующий лидер партии Мартин Хельме баллотировался на пост председателя и набрал 347 голосов. В конгрессе участвовали 409 делегатов. Хельме сказал, что очень доволен своим результатом.

„У нас есть эталон прошлого года, когда у нас также был оппозиционный кандидат, два кандидата на пост председателя, и в том году у нас было чуть меньше 10 процентов этих оппозиционных голосов или альтернативных голосов, а в этом году - чуть больше 10 процентов. Я думаю, что это по-прежнему свидетельствует об очень широкой и сильной поддержке партии“, - сказал он.

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