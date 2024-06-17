Кая Каллас терпеть не может окрошку! Известные люди Эстонии рассказали, какие блюда не любили в детстве
Детство – это особый период, когда формируется личность человека, мир его ценностей, а также характер, привычки и пристрастия. Полученные в детстве эмоции откладываются в воспоминаниях на всю жизнь. А эти эмоции дети получают от всего вокруг – даже от того, что взрослым может показаться незначительной мелочью, как, например, нелюбимая еда. „МК-Эстония“ выяснила у известных людей, какие у них в детстве были любимые и нелюбимые блюда.
У многих в детстве были сложные отношения с едой – какие-то блюда нравились, а от других хотелось бежать сломя голову. Бесспорный лидер среди блюд, которые мало кому нравились, – манная каша с комочками. А вот любимчики у всех были разные – у кого сосиски, у кого пирожки, а у кого-то – вообще грибная подлива.
Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
Мне всегда очень нравились разные блюда с грибами. Грибная подлива – одно из моих любимых блюд.
А то, что мне совсем не нравилось, это, например, подлива с печенью и холодные супы, как окрошка. Бабушка все же заставляла меня есть окрошку. И сейчас эти блюда мне все так же не нравятся. И своим детям я их не предлагаю.
Но в советское время что было, то и ели. Выбора не было. Не то что сейчас у детей: одно не подходит, другое не подходит, у каждого – свое меню.
Еще мне очень нравилась манная каша, потому что ее готовили, только когда ты болел. И еще всегда во время болезни пила морс из черной смородины. До сих пор вкус сока черной смородины ассоциируется с тем, что я болею. Я могу его пить, но ассоциации остаются.
Поскольку моя мама была врачом, у нас всегда было правило, что должен быть салат. Ни одного блюда без салата не было. Так меня приучили.
Я люблю эстонскую кухню. И до сих пор мое любимое блюдо – это свежий картофель с грибной подливой.
Михаил Кылварт, бывший мэр Таллинна
В детстве стоило больших усилий по утрам мириться с овсяной кашей на воде. Став взрослым, ем каши с удовольствием, но овсянку предпочитаю на молоке, с маслом и с вареньем.
В детском саду я категорически отказывался от бутербродов с сыром и с килькой. На сегодняшний день отношение к сыру диаметрально изменилось. Полюбил и селёдку под шубой, хотя в детстве не ел совсем, а вот с килькой отношения так и не сложились.
С любимыми блюдами всё просто, фавориты актуальны с детства: корейский суп „куксу“, плов и салат „оливье“.
Анне-Ли Пяйв, директор Русского театра
В детстве очень любила мамины голубцы. Но не любила манную кашу.
Не готовлю ее и сейчас. Дети узнали об этой каше от бабушки. Она прекрасно ее готовит.
Филипп Лось, бывший художественный руководитель Русского театра Эстонии
В детстве, по молодости и глупости, я совсем не ценил рыбу, всячески её избегал. А сейчас считаю, что нет ничего вкуснее свежеприготовленной качественной рыбы. Мой сын сейчас тоже идёт по тому же пути, и я надеюсь и жду: когда же он наконец-то оценит это чудесное лакомство – свежую рыбу!
Любимым блюдом в детстве была жареная картошка. В зрелом возрасте они с рыбой соединились в экстазе.
Алексей Солтан, стилист, модель
В детстве любимым блюдом было картофельное пюре. И до сих пор его обожаю. Я вообще очень люблю домашнюю кухню, т. к. у меня мама была поваром. Вместе с пюре обожаю вкусную, воздушную котлету, салат с огурцом, помидором и сметаной. Конечно, это не очень диетично, поэтому я это редко ем.
А из нелюбимых – у меня прямо фобия от мусса с молоком. В детском саду был он такой противный, розовый. И кисели все эти до сих пор не могу есть. Еще нелюбимым у меня остался гороховый суп. Потому что в детстве мама готовила этот суп и спалила его. А мама у меня была, мягко говоря, абьюзивная и заставляла нас кушать. А вы представляете, что такое заставлять детей есть горелый гороховый суп? Мне даже не с чем это сравнить…
Юлия Балий, главный редактор Радио 4
Самой нелюбимой едой детства у меня был молочный суп с вермишелью. Особенно если на этом супе образовывалась пенка – это прям ужас был для меня! Я до сих пор не понимаю, зачем родители это готовили. Может быть, это считалось полезной едой. Как мне кажется, пользы от молочного супа с вермишелью нет никакой. Это – абсолютно невкусная и непонятная ребенку еда. У многих с детства – отвращение к этому блюду. Я его сейчас, конечно, не готовлю.
А вообще если проанализировать, что я больше всего не любила в детстве и не люблю до сих пор, это супы – борщи, солянки и т. д. Любые супы, где в горячей жидкости плавают разваренные овощи и корнеплоды. В детстве заставить меня съесть суп было почти невозможно. В крайнем случае я могла съесть что-то из мясной составляющей и бульончик. И до сих пор так и осталось.
Хотя для дочери я все же супы готовлю, предлагаю. Но если ей не нравится, я не заставляю. Я знаю, как это важно, чтобы у ребенка сформировалось хорошее отношение к еде, не насильственное вроде: „пока не съешь, из-за стола не выйдешь“. Супы, безусловно, полезны, но как-то я их невзлюбила, и меня в этом плане не насиловали. И со своим ребенком придерживаюсь принципа „без насилия“. Не хочет – не ест. Уже давно мне педиатр сказал, что ребенок сам себя голодом не заморит.
А любимым блюдом у меня были банальные котлеты с пюре, как у многих. Еще жареная картошка нравилась. Сейчас я ее не готовлю, так как блюдо это – жирное, калорийное и не сказать, что полезное. Ни себе, ни ребенку я его не предлагаю, но очень нежно люблю.
Алексей Яшин, вице-мэр по вопросам образования в Таллинне
До этого я работал учителем, специалистом по вопросам образования в некоммерческом секторе и советником в Министерстве экономики. Каждые пару лет темп жизни, работа и повседневная рутина меняются, и поэтому очень часто приходится есть то, что подвернется. К счастью, я не особо придирчив к выбору еды. Поэтому такая ситуация на данном этапе жизни меня устраивает. Самое главное, чтобы в рацион не попадался фрукт киви, на который у меня очень сильная аллергия. Все остальное ем с удовольствием. Считаю, что очень важно питаться как минимум два раза в день полноценно, а не ограничиваться только перекусами.
Помню, что мне очень не нравилась гречневая каша. Дело даже не во вкусе или структуре гречки, а в её внешнем виде, которая по какой-то причине казалось мне отталкивающей. В гимназическом возрасте у меня упал уровень железа в крови. Помимо таблеток врачи посоветовали употреблять богатую железом пищу. Один из таких продуктов – это гречневая каша. В тот период я ел очень много гречки, так как очень хотел повысить уровень железа и поправить тем самым самочувствие. Так и получилось. С этих пор ем гречку с удовольствием, и у меня связанны с ней ярко положительные эмоции.
Самые яркие воспоминания связаны с поеданием завтрака перед походом в школу. Пару раз в месяц у семьи была возможность организовать на бутерброд соленую красную рыбу, и она мне очень нравилась. Самое главное – в каком виде её употреблять. На красную рыбу я насыпал лимонного перца, а второй рукой ел с ложки шоколадный творожный крем. Эта комбинация вкусов соленого, сладкого и немного кислого была незабываема. Вот, пока рассказывал, вспомнил, как это было вкусно, и только что решил организовать себе такой завтрак в ближайшие дни.
Елена Аблаева, блогер
В детстве я ела очень мало и неохотно (жаль, что сейчас наоборот). Нелюбимые блюда были… почти все, а неизменный атрибут за семейным столом – мое страдальческое лицо и искреннее: „Мама! Я ненавижу есть!“
Путь к моему сытому желудку был усыпан сложностями, и всей семье приходилось прибегать к ухищрениям. Чтобы заставить меня поесть, многие блюда посыпали сахаром. Вкус молочного супа с макаронами и гречки с молоком, приправленных сахаром, я помню до сих пор.
Но любимые блюда все-таки были. Бабушкины блины со сметаной (и, да, тоже с сахаром!), пирожки с картошкой и жареная картошка в сливках „по-деревенски“ – это то, от чего я никогда не отказывалась. Помню, очень любила уличные длинные жаренные в масле пирожки. Но „стрит-фуд“ дома был запрещен и лишь изредка проносился дедушкой в качестве контрабанды.
В детском саду дела обстояли хуже: сахаром там ничего не посыпали, но накормить дитё были обязаны. Из-за стола я всегда выходила самая последняя, измором взяв воспитателей. Единственные деликатесы, которые я в саду ела с удовольствием, – творожная запеканка в киселе и мусс с молоком.
В средней школе ситуация постепенно наладилась, и ребенок на радость
бабушке стал питаться сытно и разнообразно, с каждым годом пополняя список любимых продуктов и блюд. Но бабушкин борщ, жареные пирожки с картошкой и блинчики (по-прежнему с сахаром и сметаной) каждый раз ставят под угрозу мою диету.
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