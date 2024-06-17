Кая Каллас терпеть не может окрошку! Известные люди Эстонии рассказали, какие блюда не любили в детстве

В детском саду я категорически отказывался от бутербродов с сыром и с килькой. На сегодняшний день отношение к сыру диаметрально изменилось. Полюбил и селёдку под шубой, хотя в детстве не ел совсем, а вот с килькой отношения так и не сложились.

Поскольку моя мама была врачом, у нас всегда было правило, что должен быть салат. Ни одного блюда без салата не было. Так меня приучили.

Еще мне очень нравилась манная каша, потому что ее готовили, только когда ты болел. И еще всегда во время болезни пила морс из черной смородины. До сих пор вкус сока черной смородины ассоциируется с тем, что я болею. Я могу его пить, но ассоциации остаются.

Но в советское время что было, то и ели. Выбора не было. Не то что сейчас у детей: одно не подходит, другое не подходит, у каждого – свое меню.

А то, что мне совсем не нравилось, это, например, подлива с печенью и холодные супы, как окрошка. Бабушка все же заставляла меня есть окрошку. И сейчас эти блюда мне все так же не нравятся. И своим детям я их не предлагаю.

У многих в детстве были сложные отношения с едой – какие-то блюда нравились, а от других хотелось бежать сломя голову. Бесспорный лидер среди блюд, которые мало кому нравились, – манная каша с комочками. А вот любимчики у всех были разные – у кого сосиски, у кого пирожки, а у кого-то – вообще грибная подлива.

А вообще если проанализировать, что я больше всего не любила в детстве и не люблю до сих пор, это супы – борщи, солянки и т. д. Любые супы, где в горячей жидкости плавают разваренные овощи и корнеплоды. В детстве заставить меня съесть суп было почти невозможно. В крайнем случае я могла съесть что-то из мясной составляющей и бульончик. И до сих пор так и осталось.

Самой нелюбимой едой детства у меня был молочный суп с вермишелью. Особенно если на этом супе образовывалась пенка – это прям ужас был для меня! Я до сих пор не понимаю, зачем родители это готовили. Может быть, это считалось полезной едой. Как мне кажется, пользы от молочного супа с вермишелью нет никакой. Это – абсолютно невкусная и непонятная ребенку еда. У многих с детства – отвращение к этому блюду. Я его сейчас, конечно, не готовлю.

А из нелюбимых – у меня прямо фобия от мусса с молоком. В детском саду был он такой противный, розовый. И кисели все эти до сих пор не могу есть. Еще нелюбимым у меня остался гороховый суп. Потому что в детстве мама готовила этот суп и спалила его. А мама у меня была, мягко говоря, абьюзивная и заставляла нас кушать. А вы представляете, что такое заставлять детей есть горелый гороховый суп? Мне даже не с чем это сравнить…

В детстве любимым блюдом было картофельное пюре. И до сих пор его обожаю. Я вообще очень люблю домашнюю кухню, т. к. у меня мама была поваром. Вместе с пюре обожаю вкусную, воздушную котлету, салат с огурцом, помидором и сметаной. Конечно, это не очень диетично, поэтому я это редко ем.

В детстве, по молодости и глупости, я совсем не ценил рыбу, всячески её избегал. А сейчас считаю, что нет ничего вкуснее свежеприготовленной качественной рыбы. Мой сын сейчас тоже идёт по тому же пути, и я надеюсь и жду: когда же он наконец-то оценит это чудесное лакомство – свежую рыбу!

Хотя для дочери я все же супы готовлю, предлагаю. Но если ей не нравится, я не заставляю. Я знаю, как это важно, чтобы у ребенка сформировалось хорошее отношение к еде, не насильственное вроде: „пока не съешь, из-за стола не выйдешь“. Супы, безусловно, полезны, но как-то я их невзлюбила, и меня в этом плане не насиловали. И со своим ребенком придерживаюсь принципа „без насилия“. Не хочет – не ест. Уже давно мне педиатр сказал, что ребенок сам себя голодом не заморит.

А любимым блюдом у меня были банальные котлеты с пюре, как у многих. Еще жареная картошка нравилась. Сейчас я ее не готовлю, так как блюдо это – жирное, калорийное и не сказать, что полезное. Ни себе, ни ребенку я его не предлагаю, но очень нежно люблю.

Алексей Яшин, вице-мэр по вопросам образования в Таллинне

До этого я работал учителем, специалистом по вопросам образования в некоммерческом секторе и советником в Министерстве экономики. Каждые пару лет темп жизни, работа и повседневная рутина меняются, и поэтому очень часто приходится есть то, что подвернется. К счастью, я не особо придирчив к выбору еды. Поэтому такая ситуация на данном этапе жизни меня устраивает. Самое главное, чтобы в рацион не попадался фрукт киви, на который у меня очень сильная аллергия. Все остальное ем с удовольствием. Считаю, что очень важно питаться как минимум два раза в день полноценно, а не ограничиваться только перекусами.

Помню, что мне очень не нравилась гречневая каша. Дело даже не во вкусе или структуре гречки, а в её внешнем виде, которая по какой-то причине казалось мне отталкивающей. В гимназическом возрасте у меня упал уровень железа в крови. Помимо таблеток врачи посоветовали употреблять богатую железом пищу. Один из таких продуктов – это гречневая каша. В тот период я ел очень много гречки, так как очень хотел повысить уровень железа и поправить тем самым самочувствие. Так и получилось. С этих пор ем гречку с удовольствием, и у меня связанны с ней ярко положительные эмоции.