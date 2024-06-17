Пестрая лента: уж или гадюка? Как определить змею и что делать при встрече с ней – рассказывает зоолог

В наших краях представлены гадюки шести разных тонов: черные гадюки-меланисты, бронзово-коричневые, более распространенные – серые, светло- или темно-серые, но с черным зигзагообразным узором. На самом деле, узор гадюки – это шахматный узор, как на такси. Этот узор плохо виден на чёрной особи, разве что когда солнце ее освещает. У ужей отличительный

Уж – очень симпатичный (произносит зоолог практически с нежностью - прим. ред.). Он выводит детей, защищает их, заботится. Уж связан непосредственно с водоемами. Это – очень сильная и быстрая змея, как и большинство неядовитых змей. Ведь яд – оружие слабых по большей части, хотя и не всегда. Но гадюка в отношении мышечной силы, скорости, да и размеров уступает ужу во всем.

Уж и гадюка распространены широко и соответственно относятся к двум разным семействам. Ужи – к семейству ужей, или ужиных. Самое большое семейство змей. Наши ужи – не ядовитые. Другие виды ужей, скажем японский тигровый уж или материковый тигровый уж, – очень ядовиты, но они предупреждают об этом своей оранжево-черной полосатой окраской в районе головы и шеи, раздувают шею, как кобры – замечательные змеи.

Медянка, или Coronella austriaca, – очень красивая змея, практически не опасна. У нее яд есть, но он действует только на беспозвоночных, и то очень слабо. Но, что касается медянки, она хотя и зарегистрирована у нас, но есть сомнения. Лично я ее ни разу в Эстонии не встречал.

– В фауне Эстонии – два вида змей. Это – обыкновенная гадюка и обыкновенный уж. Есть еще медянка, которую ни в коем случае нельзя путать с веретеницей – это разные животные.

Подобные случаи в Эстонии – не редкость. Люди частенько встречают пресмыкающихся в зеленых зонах городов. О том, каких змей можно увидеть в Эстонии, рассказал зоолог Алексей Туровский .

16 мая спасателей вызвали в поселок Коэру Ярваского уезда, где забравшаяся под балкон дома гадюка испугала семью с детьми. Спасатели быстро поймали пресмыкающееся и отвезли его в безопасное место. В тот же день Центр тревоги известили о том, что во дворе жилого дома в Локса в пластике запуталась змея – оказалось, что это был уж .

А видят змеи главным образом движение, но при условии, что они не собираются линять. Змеи, так же как и ящерицы, относятся к классу пресмыкающихся, к отряду squamata – чешуйчатых. В отличие от древних пресмыкающихся, крокодилов и черепах, у которых настоящей чешуи нет, у чешуйчатых есть замечательная способность сбрасывать весь верхний покров тела. Змеи сбрасывают покров очень быстро – буквально за 10–15 минут – строение тела позволяет. Тогда они становятся на вид гладенькие, свеженькие, блестящие, красивые и с очень ясными глазами. Потому что змеи, когда линяют, сбрасывают верхний покров и с глаз тоже. Глаза у змеи защищены большой и обычно круглой чешуйкой, которая называется бриль – очки! У змей – сросшиеся веки, моргать они не могут.

Змеи очень хорошо видят, когда температура среды высокая, выше 16–17 градусов. Чем выше температура, тем лучше они видят, тем более они подвижны, внимательны и активны – холоднокровные животные, одним словом. Температура тела у них – почти такая же, что температура среды. Хочет нагреться – вылезет на солнышко, хочет охладиться – уползет в тень.

– При встрече ни одно животное не хочет неприятностей. Ни одна змея по своей инициативе на человека не нападет.

Гадюка – более коренастая. И редко бывает полуметровой. Хвостик у нее – заострённый, но относительно короткий, довольно чётко различимый.

– А кто больше по размеру – уж или гадюка?

У ужей – чудесные глаза, такие ласковые, с совершенно круглым черным зрачком, как южная ночь. А у гадюки – глаза ярко-красные. Зрачок – вертикальный, этакая черная щель. В общем, вид свирепый.

– Нужно смотреть, есть ли на спине узор в виде зигзага – таких линий на уже не бывает. И еще один отличительный признак: у ужей голова грациозная, миндалевидная. У гадюки – более треугольная, эту форму придают ей ядовитые железы, расположенные за глазами. Еще один четкий признак, который люди редко подмечают, – глаза.

– Как же тогда отличить ужа от гадюки?

признак – два очень четких светло-желтых или ярко-желтых пятна. Бывают и белесые пятна, почти совсем белые, но с легкой желтизной. Крайне редко встречаются ужи и без заметных пятен.

Но что может змея действительно быстро сделать – так это бросок, свернувшись в кольцо для устойчивости. Она выбрасывает вперед голову и шею примерно на 20–25% от своей длины. Это – быстрое, почти моментальное движение. Так змея может распрямиться и достать свою добычу или своего врага, находящегося на расстоянии 20 см, не больше.

Ни одна змея не будет гнаться за вами, кроме разве что мамбы. Вот они способны. Есть четыре вида мамб, которые могут двигаться по горизонтальной поверхности со скоростью не очень быстрого, но все-таки велосипедиста – 13–15 километров в час. Все остальные змеи – не больше 10 км в час. Но все мамбы – в Африке.

– Пятиться в лесу не стоит, не рекомендую. Нужно уходить боком. Не показывая животному спины, но и не пятясь. Отойдите и стойте спокойно, тихо. Это самое правильное. И змея наверняка уползет.

– А что же делать человеку? Пятиться назад?

Довольно „дорого“ платят змеи и за свой яд. Яд – это особый коктейль из специфических белков, который так же сложно синтезировать. Поэтому ни одна змея зря кусаться не будет. Она сделает все возможное для того, чтобы избежать опасной для нее ситуации с помощью угрожающей дипломатии – может шипеть, делать ложные выпады, раскрывать пасть. Возможно, не решится уползти, потому что ей тоже страшно, ведь ваши намерения не ясны.

Линять для змеи – „дорого“. В этот период она уязвима, покров змеи –это по

Когда старая „выползена“ змеи сброшена, тогда верхние покровы тела змеи – еще эластичные и растяжимые в течение нескольких недель. В это время змея может расти. Поэтому молодые змеи линяют каждые 5–7 недель, а старые змеи – раз в год или даже реже.

Кстати, есть в русском языке такое слово, которое наглядно отражает смысл сброшенного покрова змеи, – „выползена“.

Когда змея готовится к линьке, то верхний слой оболочки глаза мутнеет. И в этом случае змея ничего не видит, так что может вас просто не заметить.

Также хорошо у змей развито обоняние и осязание. С помощью раздвоенного языка она „пробует“ воздух, воду, поверхность.

Например, если змея заползает в нору крысы, где температура воздуха такая же, как температура самой крысы, то она точно „видит“ биение сердца – по тепловому излучению.

до метра. То есть змеи хорошо ориентируются по тепловому излучению и четко определяют, где самые теплые места в теле животного – сердце и печень.

У змей – потрясающая тепловая чувствительность. В ямочках на морде, на губах, под глазами находятся чувствительные сенсоры, которые определяют разницу температур, не превышающей одной сотой градуса, и на расстоянии

Очень скоро жертва становится неподвижной, и часть ядовитых веществ начинает разлагать добычу. Змея через какое-то время ищет свою жертву (и находит!) по запаху своего яда.

Обычно гадюки кусают мгновенно (буквально сотые доли секунды), вспрыскивают яд и отпускают животное. Нужно отметить, что самые совершенные приспособления, чтобы ввести яд – у семейства гадюк. Гадюке достаточно укусить один раз, чтобы впрыснуть достаточно большую порцию яда.

Яд гадюк состоит из нескольких компонентов разного действия. Нейротропный компонент действует на нервную систему. То есть змея старается обездвижить. Другие компоненты – лизирующие белки, ферменты – растворяют ткани.

Как, помните, в „Песни о Вещем Олеге“: „…из мертвой главы, гробовая змея, шипя, между тем, выползала“. Так вот, у гюрзы яд примерно в 2,7 раза сильнее, чем у нашей гадюки. И яда очень много: у одной метровой гюрзы яда, как у наших десяти гадюк.

– Назвать его смертельным я не могу, хотя, разумеется, это – настоящий яд. Вообще к семейству гадюк относятся и ямкоголовые – гремучие змеи, а также храмовые куфии, щитомордники, весьма ядовитые эфы, а также гюрза, которую когда-то в древности называли гробовой змеей.

В мире есть и прыгающие змеи: например – эфа, очень маленькая гадюка. Она живет в пустыне и, чтобы не обжигаться о горячий песок, эфа „бросает“ свое тело боком вперед, отталкиваясь кончиком хвоста и кончиком морды.

– Есть ли разница в интенсивности – если укусил змееныш или взрослая особь?

– Конечно, количество яда у них разное. Детеныши рождаются бойкими и сразу ядовитыми. Яда у них не так много, как у матерых гадюк, но вполне достаточно. Гадюки выводят потомство ближе к осени.

Если в мае встретили маленькую змею, сантиметров двадцать, значит, она прошлой осенью родилась.

– Что делать после укуса?

– Надо обратиться к врачу, но для паники оснований нет. Разве что у человека аллергическая реакция. Не надо никаких жгутов, никакого отсасывания. Нужно пить много воды и сразу же охладить место укуса.

А к врачу – за сывороткой. Для каждого вида змей – своя сыворотка, есть также общая. В семействе гадюк – почти 300 видов, так что лучше выбрать сыворотку, соответствующую виду.

Картина отравления может быть разной в зависимости от места, в которое змея впрыснула яд. Если в районе шеи или какого-нибудь крупного сосуда, то надо действовать быстро. Хотя я не знаю ни одного смертельного исхода в результате укуса гадюки обыкновенной в Эстонии.

„Связана с жизнью и смертью“

– Что может гадюку привлечь в жилой дом?

– Весной змеям необходимо выбираться на солнце, греться, заряжаться энергией. Поэтому они часто выползают на самые теплые места – например, шоссейные дороги, камни, на крылечко дома.

К тому же они ищут возможность укрытия. А если в помещении пахнет мышами, змея получает сигнал, что стол накрыт – еда!

Осенью змее очень непросто найти подходящее место для зимовки, где температура будет опускаться постепенно. Поэтому змеи забираются в летние домики, в старые колодцы, засыпанные осенними листьями и другие места, где температура снижается плавно.

Зимой гадюка полностью неподвижна, в состоянии полной гибернации, спячки, а весной возрождается. Гадюка прямо связана с жизнью и смертью, а, следовательно, – здоровьем, медициной. Не зря же именно гадюка изображена на чаше Гигиеи – символе медицины и фармации.

Змея – первый графический символ раннего христианства, символ Христа. Именно змея, не рыба. Дело в том, что Иисус – назареянин. А название города Назарет происходит от арамейского слова „змея“. Змея – это сторож, страж. Страж добра.

Памятка: что делать, если вы натолкнулись на змею? Дарья Денисова, советник коммуникационного отдела Спасательного департамента: Встреча со змеей может быть пугающим опытом, но зная, как правильно действовать, можно минимизировать риск. Вот несколько советов: • Оставайтесь на месте: если вы заметили змею, остановитесь и не делайте резких движений. Змеи обычно не нападают первыми, если не чувствуют угрозы. • Медленно отойдите: постепенно увеличивайте расстояние между вами и змеей, медленно отход. Избегайте резких движений, которые могут спровоцировать змею на атаку. • Не пытайтесь трогать змею: даже если змея кажется мертвой, не подходите к ней и не пытайтесь ее трогать. Некоторые змеи могут притворяться мертвыми, чтобы избежать опасности. • Будьте внимательны: при прогулке по лесу смотрите под ноги и по сторонам, особенно в местах с густой растительностью или около водоемов, где змеи могут скрываться. • Надевайте подходящую одежду и обувь: закрытая обувь и длинные брюки уменьшат риск укуса в случае случайного столкновения со змеей. • Изучите местную природу: знание о том, какие змеи обитают в регионе, поможет лучше понять их поведение и избежать опасных ситуаций. • Если вас укусила змея: не делайте резких движений и наберите 112!

Важно! Первая помощь при укусе змеи Источник: Информационный центр отравлений. Наиболее частые симптомы после укуса гадюк – отек, изменение цвета кожи, расстройство пищеварения и снижение кровяного давления. • Успокойте пострадавшего и попросите его лежать без движения на месте. Сохраняйте спокойствие и сами. • Обездвижьте место укуса. Не пытайтесь вырезать место укуса ножом на основе увиденного в приключенческих фильмах. Отсасывание яда, как и наложение жгута, не препятствуют распространению яда. • Не позволяйте пострадавшему есть, потому что у него могут внезапно возникнуть проблемы с дыханием. • Доставьте пострадавшего в ближайшую больницу. Не позволяйте ему двигаться. • Всегда звоните на инфолинию Информационного центра отравлений 16662 или в Центр тревоги по номеру 112. Согласно исследованиям, введение глюкокортикостероидов на месте происшествия (через рот) и в стационаре (внутривенно) не снижает тяжести симптомов отравления. Не все пострадавшие нуждаются в использовании противоядия для лечения. Более того, противоядие может привести к опасному для жизни аллергическому состоянию. Если змея укусила кормящую грудью женщину, рекомендуется сделать перерыв в кормлении на 24 часа, поскольку брадикинины и тому подобные токсичные вещества выделяются с грудным молоком. Если у кормящей женщины нет системных симптомов через сутки, кормление грудью может быть продолжено.

Какие симптомы нужно отслеживать в течение 2–4 дней после укуса гадюки? Источник: Информационный центр отравлений. В это время поврежденные капиллярные мембраны начинают заживать, и проницаемость сосудов снова уменьшается. Жидкость от отека (вес жертвы может увеличиваться вплоть до 50% во время отека) начинает быстро снова всасываться в кровоток через лимфатические сосуды и возникает риск отека легких. На этом этапе следует тщательно контролировать баланс жидкости в организме. В качестве позднего симптома жертва может испытывать мышечную скованность и расстройства в работе органах чувств (могут длиться неделями). Отек и потемнение цвета кожи могут быть заметны еще несколько месяцев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.