Пестрая лента: уж или гадюка? Как определить змею и что делать при встрече с ней – рассказывает зоолог
Встреча с рептилией в лесу, на даче и тем более в городе может стать неприятным и даже опасным происшествием. Ползучие гады боятся людей, но при ощущении угрозы могут и атаковать. Знание правил поведения при встрече с пресмыкающимися поможет минимизировать риск нападения. „МК-Эстония“ выяснила, как cебя вести, если вы столкнулись с ядовитой особью, и какие действия предпринять в первую очередь при укусе змеи.
16 мая спасателей вызвали в поселок Коэру Ярваского уезда, где забравшаяся под балкон дома гадюка испугала семью с детьми. Спасатели быстро поймали пресмыкающееся и отвезли его в безопасное место. В тот же день Центр тревоги известили о том, что во дворе жилого дома в Локса в пластике запуталась змея – оказалось, что это был уж.
Подобные случаи в Эстонии – не редкость. Люди частенько встречают пресмыкающихся в зеленых зонах городов. О том, каких змей можно увидеть в Эстонии, рассказал зоолог Алексей Туровский.
Яд – оружие слабых
– В фауне Эстонии – два вида змей. Это – обыкновенная гадюка и обыкновенный уж. Есть еще медянка, которую ни в коем случае нельзя путать с веретеницей – это разные животные.
Медянка, или Coronella austriaca, – очень красивая змея, практически не опасна. У нее яд есть, но он действует только на беспозвоночных, и то очень слабо. Но, что касается медянки, она хотя и зарегистрирована у нас, но есть сомнения. Лично я ее ни разу в Эстонии не встречал.
Уж и гадюка распространены широко и соответственно относятся к двум разным семействам. Ужи – к семейству ужей, или ужиных. Самое большое семейство змей. Наши ужи – не ядовитые. Другие виды ужей, скажем японский тигровый уж или материковый тигровый уж, – очень ядовиты, но они предупреждают об этом своей оранжево-черной полосатой окраской в районе головы и шеи, раздувают шею, как кобры – замечательные змеи.
Уж – очень симпатичный (произносит зоолог практически с нежностью - прим. ред.). Он выводит детей, защищает их, заботится. Уж связан непосредственно с водоемами. Это – очень сильная и быстрая змея, как и большинство неядовитых змей. Ведь яд – оружие слабых по большей части, хотя и не всегда. Но гадюка в отношении мышечной силы, скорости, да и размеров уступает ужу во всем.
В наших краях представлены гадюки шести разных тонов: черные гадюки-меланисты, бронзово-коричневые, более распространенные – серые, светло- или темно-серые, но с черным зигзагообразным узором. На самом деле, узор гадюки – это шахматный узор, как на такси. Этот узор плохо виден на чёрной особи, разве что когда солнце ее освещает. У ужей отличительный
признак – два очень четких светло-желтых или ярко-желтых пятна. Бывают и белесые пятна, почти совсем белые, но с легкой желтизной. Крайне редко встречаются ужи и без заметных пятен.
– Как же тогда отличить ужа от гадюки?
– Нужно смотреть, есть ли на спине узор в виде зигзага – таких линий на уже не бывает. И еще один отличительный признак: у ужей голова грациозная, миндалевидная. У гадюки – более треугольная, эту форму придают ей ядовитые железы, расположенные за глазами. Еще один четкий признак, который люди редко подмечают, – глаза.
У ужей – чудесные глаза, такие ласковые, с совершенно круглым черным зрачком, как южная ночь. А у гадюки – глаза ярко-красные. Зрачок – вертикальный, этакая черная щель. В общем, вид свирепый.
– А кто больше по размеру – уж или гадюка?
– Ужи достигают длины 70–80 см. Бывают и больше метра – длинные, грациозные.
Гадюка – более коренастая. И редко бывает полуметровой. Хвостик у нее – заострённый, но относительно короткий, довольно чётко различимый.
„Уходить боком“
– Почему змеи нападают?
– При встрече ни одно животное не хочет неприятностей. Ни одна змея по своей инициативе на человека не нападет.
Змеи очень хорошо видят, когда температура среды высокая, выше 16–17 градусов. Чем выше температура, тем лучше они видят, тем более они подвижны, внимательны и активны – холоднокровные животные, одним словом. Температура тела у них – почти такая же, что температура среды. Хочет нагреться – вылезет на солнышко, хочет охладиться – уползет в тень.
А видят змеи главным образом движение, но при условии, что они не собираются линять. Змеи, так же как и ящерицы, относятся к классу пресмыкающихся, к отряду squamata – чешуйчатых. В отличие от древних пресмыкающихся, крокодилов и черепах, у которых настоящей чешуи нет, у чешуйчатых есть замечательная способность сбрасывать весь верхний покров тела. Змеи сбрасывают покров очень быстро – буквально за 10–15 минут – строение тела позволяет. Тогда они становятся на вид гладенькие, свеженькие, блестящие, красивые и с очень ясными глазами. Потому что змеи, когда линяют, сбрасывают верхний покров и с глаз тоже. Глаза у змеи защищены большой и обычно круглой чешуйкой, которая называется бриль – очки! У змей – сросшиеся веки, моргать они не могут.
Когда змея готовится к линьке, то верхний слой оболочки глаза мутнеет. И в этом случае змея ничего не видит, так что может вас просто не заметить.
Кстати, есть в русском языке такое слово, которое наглядно отражает смысл сброшенного покрова змеи, – „выползена“.
Интересный факт: Александр Сергеевич Пушкин свой камергерский мундир называл „моя выползена“.
Когда старая „выползена“ змеи сброшена, тогда верхние покровы тела змеи – еще эластичные и растяжимые в течение нескольких недель. В это время змея может расти. Поэтому молодые змеи линяют каждые 5–7 недель, а старые змеи – раз в год или даже реже.
Линять для змеи – „дорого“. В этот период она уязвима, покров змеи –это по
сути белок, а синтезировать белок – сложно, много энергии требуется.
Довольно „дорого“ платят змеи и за свой яд. Яд – это особый коктейль из специфических белков, который так же сложно синтезировать. Поэтому ни одна змея зря кусаться не будет. Она сделает все возможное для того, чтобы избежать опасной для нее ситуации с помощью угрожающей дипломатии – может шипеть, делать ложные выпады, раскрывать пасть. Возможно, не решится уползти, потому что ей тоже страшно, ведь ваши намерения не ясны.
– А что же делать человеку? Пятиться назад?
– Пятиться в лесу не стоит, не рекомендую. Нужно уходить боком. Не показывая животному спины, но и не пятясь. Отойдите и стойте спокойно, тихо. Это самое правильное. И змея наверняка уползет.
Ни одна змея не будет гнаться за вами, кроме разве что мамбы. Вот они способны. Есть четыре вида мамб, которые могут двигаться по горизонтальной поверхности со скоростью не очень быстрого, но все-таки велосипедиста – 13–15 километров в час. Все остальные змеи – не больше 10 км в час. Но все мамбы – в Африке.
Но что может змея действительно быстро сделать – так это бросок, свернувшись в кольцо для устойчивости. Она выбрасывает вперед голову и шею примерно на 20–25% от своей длины. Это – быстрое, почти моментальное движение. Так змея может распрямиться и достать свою добычу или своего врага, находящегося на расстоянии 20 см, не больше.
В мире есть и прыгающие змеи: например – эфа, очень маленькая гадюка. Она живет в пустыне и, чтобы не обжигаться о горячий песок, эфа „бросает“ свое тело боком вперед, отталкиваясь кончиком хвоста и кончиком морды.
„Впрыскивают и отпускают“
– Насколько опасен яд гадюки?
– Назвать его смертельным я не могу, хотя, разумеется, это – настоящий яд. Вообще к семейству гадюк относятся и ямкоголовые – гремучие змеи, а также храмовые куфии, щитомордники, весьма ядовитые эфы, а также гюрза, которую когда-то в древности называли гробовой змеей.
Как, помните, в „Песни о Вещем Олеге“: „…из мертвой главы, гробовая змея, шипя, между тем, выползала“. Так вот, у гюрзы яд примерно в 2,7 раза сильнее, чем у нашей гадюки. И яда очень много: у одной метровой гюрзы яда, как у наших десяти гадюк.
Яд гадюк состоит из нескольких компонентов разного действия. Нейротропный компонент действует на нервную систему. То есть змея старается обездвижить. Другие компоненты – лизирующие белки, ферменты – растворяют ткани.
Обычно гадюки кусают мгновенно (буквально сотые доли секунды), вспрыскивают яд и отпускают животное. Нужно отметить, что самые совершенные приспособления, чтобы ввести яд – у семейства гадюк. Гадюке достаточно укусить один раз, чтобы впрыснуть достаточно большую порцию яда.
Очень скоро жертва становится неподвижной, и часть ядовитых веществ начинает разлагать добычу. Змея через какое-то время ищет свою жертву (и находит!) по запаху своего яда.
У змей – потрясающая тепловая чувствительность. В ямочках на морде, на губах, под глазами находятся чувствительные сенсоры, которые определяют разницу температур, не превышающей одной сотой градуса, и на расстоянии
до метра. То есть змеи хорошо ориентируются по тепловому излучению и четко определяют, где самые теплые места в теле животного – сердце и печень.
Например, если змея заползает в нору крысы, где температура воздуха такая же, как температура самой крысы, то она точно „видит“ биение сердца – по тепловому излучению.
Также хорошо у змей развито обоняние и осязание. С помощью раздвоенного языка она „пробует“ воздух, воду, поверхность.
– Есть ли разница в интенсивности – если укусил змееныш или взрослая особь?
– Конечно, количество яда у них разное. Детеныши рождаются бойкими и сразу ядовитыми. Яда у них не так много, как у матерых гадюк, но вполне достаточно. Гадюки выводят потомство ближе к осени.
Если в мае встретили маленькую змею, сантиметров двадцать, значит, она прошлой осенью родилась.
– Что делать после укуса?
– Надо обратиться к врачу, но для паники оснований нет. Разве что у человека аллергическая реакция. Не надо никаких жгутов, никакого отсасывания. Нужно пить много воды и сразу же охладить место укуса.
А к врачу – за сывороткой. Для каждого вида змей – своя сыворотка, есть также общая. В семействе гадюк – почти 300 видов, так что лучше выбрать сыворотку, соответствующую виду.
Картина отравления может быть разной в зависимости от места, в которое змея впрыснула яд. Если в районе шеи или какого-нибудь крупного сосуда, то надо действовать быстро. Хотя я не знаю ни одного смертельного исхода в результате укуса гадюки обыкновенной в Эстонии.
„Связана с жизнью и смертью“
– Что может гадюку привлечь в жилой дом?
– Весной змеям необходимо выбираться на солнце, греться, заряжаться энергией. Поэтому они часто выползают на самые теплые места – например, шоссейные дороги, камни, на крылечко дома.
К тому же они ищут возможность укрытия. А если в помещении пахнет мышами, змея получает сигнал, что стол накрыт – еда!
Осенью змее очень непросто найти подходящее место для зимовки, где температура будет опускаться постепенно. Поэтому змеи забираются в летние домики, в старые колодцы, засыпанные осенними листьями и другие места, где температура снижается плавно.
Зимой гадюка полностью неподвижна, в состоянии полной гибернации, спячки, а весной возрождается. Гадюка прямо связана с жизнью и смертью, а, следовательно, – здоровьем, медициной. Не зря же именно гадюка изображена на чаше Гигиеи – символе медицины и фармации.
Змея – первый графический символ раннего христианства, символ Христа. Именно змея, не рыба. Дело в том, что Иисус – назареянин. А название города Назарет происходит от арамейского слова „змея“. Змея – это сторож, страж. Страж добра.
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