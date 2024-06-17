Что нужно знать о рыбалке в начале лета? Советы опытных рыбаков

„Мне удобнее всего ловить щуку спиннингом на воблер или блесну. Желательно с лодки, так как щука чаще всего держится у травы, – рассказывает он. – Умелые рыбак и ловят её на живца. Этот способ практически всегда эффективен, так как живец привлекает хищника в любое время года. Что касается приманок, то важным вопросом при их выборе является размер. Слишком мелкие блесна не заинтересуют хищную щуку, а слишком крупные – отпугнут. Поэтому правильный подбор снасти играет большую роль“.

Чтобы поймать крупную щуку в июне, Игорь пытается найти в водоемах омуты и ямы, где вода ещё холодная.

Игорь отмечает, что щука активнее всего ведет себя в начале июня, когда на улице ещё не очень жарко, но уже в середине месяца активность значительно снижается, чему способствует жаркая погода и увеличение естественной пищи в водоемах.

„Одна только поденка чего стоит! Клев может исчезнуть на несколько дней! Рыба отъедается вкуснятиной, и её уже сложно соблазнить какой-то приманкой“, – смеётся рыболов.

По словам Игоря, в июне в водоемах начинает бурно развиваться водная растительность. Увеличивается и количество вкусных насекомых для рыбы. Рыба становится более сытой и, соответственно, привередливой.

„С каждым днем, когда повышается температура воздуха и воды, активность рыбы снижается. Летним днем рыба отходит подальше от берега к прохладным участкам водоемов и ждет вечернего похолодания, – рассказывает Игорь. – Поэтому в зной рыбу нужно искать в глубоких местах, ближе к руслу. Также рыба прячется в зарослях водных растений, в тени под деревьями и кустами. Стоит её поискать и в местах, где в водоем впадают холодные ручьи“.

С увеличением светового дня клев рыбы лучше утром и вечером. В жаркую погоду клев ослабевает. Однако в пасмурные дни даже днем рыбка клюёт стабильно и эффективно.

Так же как и май, июнь – это один из самых результативных месяцев для рыбалки. Опытный рыболов Игорь говорит, что на любом водоеме никогда не остается без улова. Новичку же, считает он, сориентироваться немного сложнее. Ведь ловля рыбы в июне имеет свои особенности.

„Чаще всего ловлей судака я занимаюсь именно в ночное время, так как ближе к темноте и до самого утра судак ведет охоту на мелких рыбешек. Поэтому если вы правильно определите время и место ловли судака, то поклевка себя не заставит долго ждать, – уверяет Анатолий. – Ловлю в основном классической джиговой оснасткой на силиконовые приманки – их советую выбирать серебристого, лимонного или ярко-зеленого цвета. Судак любит яркие цвета и, завидев блестящую добычу, сразу идет в атаку“.

Анатолий, как и Игорь, – рыбак с многолетним стажем. Как появляется свободное от работы время, мужчина едет заниматься любимым делом. Анатолий рассказывает, что может в удовольствие посидеть на берегу водоема с удочкой, потихоньку вытаскивая плотву или красноперку, но больше всего рыбак ждет начала июня, так как заканчивается действовавший целый месяц запрет на вылов судака.

„Окунь – хищная рыба, так что её интересует пища исключительно животного происхождения, ну или её имитация, – утверждает он. – Подойдёт и маленький живец, и другие живые приманки, например – червь или пиявка. В целом, вываживание окуня в июне не составляет большого труда. Естественно, результат рыбалки можно улучшить с помощью прикормки. Если раньше для прикормки окуня рыбаки шли на различные ухищрения – используя, например, яичную скорлупу, отруби или сухое молоко – то теперь готовые смеси на любой вкус и кошелек можно найти в любом рыболовном магазине“.

Игорь говорит, что окунь – рыбка абсолютно неприхотливая к погоде, и активно клюет и в жару, и в холод, и в дождь.

У мелкой и средней рыбы нет постоянного места обитания, они могут выходить на мель, держаться возле водорослей и коряг. Крупный же окунь обитает и питается только в глубоководных местах.

Окунь – одна из самых распространенных рыб, обитающая практически в каждом водоеме. Окуня можно ловить круглый год, но лучше всего – весной и летом. Рыба предпочитает водоёмы с течением.

Игорь добавляет: „Когда моя цель – это щука, то я еду на рыбалку утром, примерно с 5 до 9 часов, или вечером с 4 часов и до захода солнца“.

„Карася я ловлю самой обычной поплавочной удочкой, – говорит Анатолий, – и хоть говорят, что карась всеяден, чаще всего мне везет на самого обычного дождевого червя. Наживляю на крючок сразу два-три червя. Знаю, что некоторые рыбаки прикармливают карася и перловкой, и мятым отварным картофелем, и рублеными червями… Я этого не делаю. Мне кажется, что карась прекрасно клюет и без дополнительного прикорма“.

Карась – это пресноводная рыба. Живет в заболоченных, заросших водоемах: озерах и прудах. В реках встречается реже, предпочитает участки с замедленным течением, илистым грунтом. Хорошо переносит изменения условий среды.

Помимо наживки, Анатолий советует обратить внимание и на прикормку: „Без прикормки сложно рассчитывать на успешную ловлю леща летом. Но к выбору прикормки нужно подходить со знанием дела. Лещ любит сладкие запахи – например, ваниль или какао. В качестве основы используется каша, хлеб или зерна. Можно добавить в прикормку опарыша или мотыля“.

Что касается наживки, то, по словам рыболова, лучше всего для ловли леща летом – мотыль, красный червь, белый хлеб и кукуруза.

возле водяных кустов и травы. Для ночной рыбалки я обычно беру донную удочку с кормушкой, а вот в дневное время использую поплавочную удочку“.

„Лещ, конечно, очень костлявая рыба, но, поверьте, за копченого леща можно все на свете продать! – смеется рыбак. – Наиболее активны лещи по вечерам, когда они находятся в поисках пищи. Особенно часто леща можно встретить

11 июня заканчивается запрет на вылов леща во внутренних водоемах, а также в Чудском, Теплом и Псковском озерах. И как раз в июне лещ – наиболее активен. В целом, как считает Анатолий, ловля леща в июне – продуктивнее, когда погода пасмурная или дождливая.

Анатолий добавляет: „Судака можно ловить и на живца. Конечно, этот процесс – не так динамичен, как спиннинговая ловля на искусственные приманки, но он также имеет свои особые прелести. В качестве живца нужно использовать мелкую рыбку: мальков плотвы, пескаря, уклейки или окуня“.

Плотва

Денису – всего 17 лет. Он еще молодой, но уже порядком опытный рыбак. По словам юноши, нет ничего приятнее, чем посидеть на берегу и подергать увесистую плотву или красноперку.

„Какое это удовольствие: наловить плотвички, дома ее засолить, вывесить на балкон просыхать, а уже через несколько дней наслаждаться вкусной вяленой рыбой, – улыбается Денис. – Плотва – очень осторожная рыба, так что лучше не подходить слишком близко к берегу. Также, если вы используете прикормку, то не нужно кидать в воду слишком крупные куски из нее. Это может отпугнуть всю рыбу, и эффект от прикормки будет противоположным“.

Он советует: „Ловить плотву в июне лучше всего утром или вечером, так как эта рыба жару не любит. Я ловлю плотву на самую обычную поплавочную удочку. Из приманок обязательно в наличии должен быть хлеб или тесто. Практически всегда плотва клюет на такую приманку. Можно попробовать ловить и на опарыша“.

Красноперка

Красноперка очень похожа на плотву. Самый простой способ отличить красноперку от плотвы – проверить цвет глаз и положение спинного плавника. Спинной плавник плотвы располагается идеально над брюхом, в то время как у красноперки он смещен немного назад.

У плотвы радужная оболочка глаза красноватая, у красноперки – более

бледная. Красноперка питается молодыми побегами растений, водорослями, червями, моллюсками, насекомыми, икрой других рыб, издавая при этом очень характерный чмокающий звук. Звук кормящейся красноперки трудно с чем либо спутать, и он является сигналом, что ловить в этом месте можно и нужно.

„Красноперка клюет абсолютно на все: червяк, мотыль, опарыш, кузнечик, хлеб тесто и т.д., – утверждает Денис. – Что характерно для красноперки – она сразу заглатывает наживку, а не пытается ее трепать, как многие другие рыбы. Очень удобно, что она не сбивает наживку с крючка. Один раз я выловил на одного червяка семь рыбин“.

Линь

„Как правило, линь выбирает для своего обитания илистые заводи или заливчики с большим количеством растительности. В стоячих водоемах такие места могут быть удалены от берега, поэтому мне удобнее ловить линя не с берега, а с лодки, – говорит Игорь. – В июне лучшее время для ловли линя – это утро, примерно с 6 до 9. Что касается наживки, то в июне линь еще не слишком разборчив в насадках, и можно ловить на живой корм: личинки ручейника, стрекозы, комара. А вообще у каждого рыболова при себе всегда должен быть достойный ассортимент различных насадок. В начале лета линь часто клюет очень уверенно, но когда температура воздуха становится все выше, и естественного пропитания становится более чем достаточно, эта рыба становится капризной“.

Игорь добавляет: „Не забывайте, что ловить линя в июне можно только до 20 числа“.

Советы рыболовам На вопросы „МК-Эстонии“ отвечали Игорь, Анатолий и Денис – Какую рыбу ловить в июне на поплавочную удочку? На поплавочную удочку в озерах на мелкого живца хорошо клюет судак. В реках судак чаще встречается возле крутых обрывов. Щука и крупный окунь в июне клюют на живца возле травянистых зарослей. Мелкий окунь в июне хорошо клюет на червя и опарыша. Ловля плотвы в июне продуктивнее, если ловить на ручейника, опарыша, хлебный мякиш или кусочек теста. Ловля красноперки в июне хороша на муху, кузнечика и опарыша. Линь клюет исключительно на животные насадки – червя, иногда опарыша, мотыля – Какую рыбу ловить в июне в проводку? Ловля в проводку плотвы будет успешнее, если использовать в качестве насадки распаренные зерна, опарыша и зелень. Лещу по нраву горох, червь и опарыш. Голавль и язь ловятся в проводку на кузнечика, опарыша, распаренные зерна, гусеницу. – Какую рыбу ловить в июне на спиннинг? В июне на спиннинг хорошо ловятся судак и форель. Щука также неплохо берет на спиннинг, но охотнее всего – рано утром или поздно вечером. – А что насчет ловли на донку в июне? „Королем“ донной ловли в июне, безусловно, является лещ. Лучшая снасть для донной ловли леща – это фидер с кормушкой и грузилом. Донками ловятся и хищники – щука, окунь, судак. Луше всего либо ехать на ночную рыбалку, либо поставить жерлицы с вечера, а с утра их проверить.

Это интересно! 8 июня православная церковь почитает память апостолов Карпа и Алфея, учеников святого Павла. В народе считалось, что в этот день должен быть хороший улов. Что касается погодных примет, то и они в этот день были связаны с рыбой и другими речными обитателями. Считалось, если рыба плавает у поверхности воды, то ближайшие дни будут дождливыми. Утки часто ныряют и плещутся в реке – к осадкам. Дождь также „прогнозируют“ раки, выползающие на берег. А вот если 8 июня много комаров, то ближайшие дни будут ясными и жаркими. 27 июня – Всемирный день рыболовства. Впервые этот праздник начали отмечать в 1985 году. В июле 1984 года в Риме состоялась Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства. Её решением и был учреждён данный праздник, объединяющий всех любителей рыбалки. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в настоящее время объем продукции мирового промышленного рыболовства ежегодно составляет около 90 млн. тонн, из них вылов в морях – примерно 90%, остальное – во внутренних водоемах. Рыболовные промыслы обеспечивают прямую и косвенную занятость до 120 млн. человек во всем мире, являются мощным фактором развития территорий, способствуя решению проблемы занятости и благосостояния населения. 27 июня во многих странах проходят состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. По мнению ученых, удочка была изобретена примерно 16000 лет назад. Тогда её делали из обычных палок, используя вместо лески лиану. Крючком долгое время служили изогнутые острые деревяшки и кусочки кости. Упоминание об удочках можно найти в древнеегипетских поэмах, относящихся к 2000-м годам до Рождества Христова. Во Франции рыбачить разрешалось только представителям рыболовных цехов, священникам и аристократам, и это регламентировалось королевскими указами.

Ограничения и разрешения в июне • 1.06 вновь разрешается ловить камбалу в морском подрайоне 32. • 11.06 вновь разрешается ловить судака в озере Выртсъярв, внутренних водоемах, Чудском, Теплом и Псковском озерах. • 11.06 вновь разрешается ловить леща во внутренних водоемах, Чудском, Теплом и Псковском озерах. • 20.06 начинается запрет на ловлю линя (за исключением ловли простой ручной удочкой и ручной удочкой) в Чудском, Теплом и Псковском озерах. • 20.06 начинается запрет на ловлю линя во внутренних водоемах и озере Выртсъярв (за исключением ловли простой ручной удочкой, ручной удочкой и донной удочкой). • 21.06 в Чудском, Теплом и Псковском озерах снова разрешена ловля ряпушки • 21.06 в реках Кунда, Селья, Лообу, Валгейыги, Ягала, Пирита, Вяэна, Кейла, Вазалемма, Вихтерпалу, Казари (с притоками), Паадремаа, Аудру, Пярну, Сауга и Рейу снова разрешена ловля рыбца.

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