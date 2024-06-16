Конгресс является высшим органом EKRE, который созывается один раз в год. На съезде избираются председатель и три заместителя председателя, 11 членов правления партии, 15 членов совета и суд чести.

В своем выступлении Мартин Хельме сказал, что для улучшения жизни в Эстонии необходимо отказаться от зеленого поворота, который является построенным на лжи мошенничеством. По мнению Хельме, следует не бороться с потеплением, а адаптироваться к нему.

Хельме пообещал, что если EKRE окажется в правительстве, дизельное топливо будет стоить 99 центов за литр. Помимо акцизов, необходимо также отменить повышение налога с оборота и снизить подоходный налог, отменить автоналог и повышение земельного налога. Хельме считает, что тогда экономика начнет расти.

„Мы вдвое сократим количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину в Украине, и снова сэкономим несколько сотен миллионов. Если мы сделаем эти простые вещи, останутся деньги на гособорону, и еще можно будет снизить налоги“, - сказал Хельме.

Он также считает необходимым ужесточить иммиграционные правила, квота для Эстонии должна быть нулевой.

„Нас не волнует, что говорит Брюссель, необходимо оставить чужих снаружи, а своих - внутри“ - отметил Хельме, который считает главной проблемой иммиграцию славян.

„Они могут называть себя украинцами, и большая часть из них родом из являющейся зоной боевых действий Восточной Украины, но они говорят на русском, и многие повторяют слова Путина. Факт в том, что правительство Каи Каллас провело за два года большую русификацию, чем это удалось сделать Иосифу Сталину“, - сказал Мартин Хельме.

Поэтому, по его мнению, прибывших в последние годы иммигрантов следует отправить домой и одновременно усиленно работать над повышением рождаемости эстонцев.

„Меня спрашивают, поддерживает ли ERKE Украину. Конечно, поддерживаем. Но прежде всего EKRE поддерживает Эстонию. Эстония превыше всего!“ - заявил Хельме.