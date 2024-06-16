Новости Эстонии
16.06.2024, 12:54

Вышедшие и исключенные из EKRE создают новую партию. Пыллуаас: семья Хельме уничтожила EKRE

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Инициативная группа партии Эстонские националисты и консерваторы (ERK).
Инициативная группа партии Эстонские националисты и консерваторы (ERK).
ФОТО: ERK | Erakogu

В субботу, 15 июня, в Пайде встретились бывшие члены EKRE, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На встрече было принято решение о создании новой политической партии, которая будет называться „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK).

Бывший вице-председатель EKRE и основатель ERK Хенн Пыллуаас рассказал Delfi, что они пригласили в Пайде целый ряд людей, с которыми обсуждали, как двигаться дальше, и в ходе обсуждения было решено создать новую политическую партию.

В инициативную группу также входят, например, Яак Валге, Сильвер Куузик, Яак Мадисон, Антс Фрош, Руубен Каалеп, Хелле Куллеркупп и Хелен Ребане.

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