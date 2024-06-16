16.06.2024, 12:54
Вышедшие и исключенные из EKRE создают новую партию. Пыллуаас: семья Хельме уничтожила EKRE(32)
ФОТО: | Erakogu
В субботу, 15 июня, в Пайде встретились бывшие члены EKRE, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На встрече было принято решение о создании новой политической партии, которая будет называться „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK).
Бывший вице-председатель EKRE и основатель ERK Хенн Пыллуаас рассказал Delfi, что они пригласили в Пайде целый ряд людей, с которыми обсуждали, как двигаться дальше, и в ходе обсуждения было решено создать новую политическую партию.
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