В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину на электросамокате и скрылся

Как сообщили в полиции, инцидент произошел по адресу улица Фама, 10 в 20:00, когда неустановленный легковой автомобиль наехал на 37-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Автомобиль уехал с места происшествия.