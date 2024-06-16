ЧП и криминал
16.06.2024, 09:43

В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину на электросамокате и скрылся

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

В субботу, 15 июня, вечером в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал мужчина на электросамокате, пишет rus.err.ee.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел по адресу улица Фама, 10 в 20:00, когда неустановленный легковой автомобиль наехал на 37-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Автомобиль уехал с места происшествия.

Мужчина обратился в больницу.

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