16.06.2024, 09:43
В Нарве автомобиль сбил на пешеходном переходе мужчину на электросамокате и скрылся
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 15 июня, вечером в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал мужчина на электросамокате, пишет rus.err.ee.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел по адресу улица Фама, 10 в 20:00, когда неустановленный легковой автомобиль наехал на 37-летнего мужчину, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Автомобиль уехал с места происшествия.
Мужчина обратился в больницу.
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