Новости Эстонии
16.06.2024, 11:09

СМИ: Певкур был проинформирован о нехватке запасов боеприпасов на 1,6 млрд евро в прошлом году

 (2)
Kaitseminister Hanno Pevkur
Kaitseminister Hanno Pevkur
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

По данным источников Delfi, министру обороны Ханно Певкуру уже в апреле прошлого года стало известно, что Эстонии не хватает 1,6 млрд евро на выполнение минимальных требований по запасам боеприпасов в соответствии с оборонными планами НАТО.

В апреле прошлого года главнокомандующий силами НАТО направил союзникам новые планы региональной обороны, о которых тогда также писало ERR. Затем Певкур рассказал о том, как планы изменят тактику обороны в странах Балтии таким образом, чтобы Эстонии вообще не пришлось уступать территорию российским войскам.

Через несколько дней состоялось заседание Минобороны, на котором министр получил более детальное представление об обновленном региональном плане. Насколько известно Delfi, на встрече также обсуждалось, что Эстонии не хватает запасов боеприпасов в размере как минимум 1,6 миллиарда евро. Другими словами, 1,6 миллиарда – это минимум, который понадобится Эстонии для выполнения своих обязательств по новым планам НАТО. Было решено принять к сведению представленный обзор и первоначальные оценки.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии