СМИ: Певкур был проинформирован о нехватке запасов боеприпасов на 1,6 млрд евро в прошлом году

В апреле прошлого года главнокомандующий силами НАТО направил союзникам новые планы региональной обороны, о которых тогда также писало ERR . Затем Певкур рассказал о том, как планы изменят тактику обороны в странах Балтии таким образом, чтобы Эстонии вообще не пришлось уступать территорию российским войскам.

Через несколько дней состоялось заседание Минобороны, на котором министр получил более детальное представление об обновленном региональном плане. Насколько известно Delfi, на встрече также обсуждалось, что Эстонии не хватает запасов боеприпасов в размере как минимум 1,6 миллиарда евро. Другими словами, 1,6 миллиарда – это минимум, который понадобится Эстонии для выполнения своих обязательств по новым планам НАТО. Было решено принять к сведению представленный обзор и первоначальные оценки.