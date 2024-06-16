16.06.2024, 11:09
СМИ: Певкур был проинформирован о нехватке запасов боеприпасов на 1,6 млрд евро в прошлом году(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным источников Delfi, министру обороны Ханно Певкуру уже в апреле прошлого года стало известно, что Эстонии не хватает 1,6 млрд евро на выполнение минимальных требований по запасам боеприпасов в соответствии с оборонными планами НАТО.
В апреле прошлого года главнокомандующий силами НАТО направил союзникам новые планы региональной обороны, о которых тогда также писало ERR. Затем Певкур рассказал о том, как планы изменят тактику обороны в странах Балтии таким образом, чтобы Эстонии вообще не пришлось уступать территорию российским войскам.
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