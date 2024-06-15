Доля сетевой услуги в цене на электроэнергию растет, необходимо новое ценообразование(18)
Увеличение малого производства и числа активных потребителей в электросети требует развития распределительной сети, что также требует увеличения расходов, которые не покрываются текущими сетевыми платами, – таков был посыл энергетической конференции „Как изменится роль потребителей в энергосистеме?“, организованной Центром мониторинга развития.
По словам эксперта Центра мониторинга развития Мярта Массо, ожидается, что цены на сетевые услуги и их доля в цене на электроэнергию будут расти, поскольку рост распределенного и малого производств увеличит затраты на развитие и эксплуатацию распределительной сети. „Другие страны сегодня сталкиваются с аналогичной проблемой, так что доля сетевых услуг в ценах на электроэнергию в большинстве европейских стран обладает тенденцией к росту. В настоящее время доля сетевых плат в конечной цене электроэнергии в разных странах колеблется в пределах 9-51%, а в Эстонии она составляет 22%, что является довольно средним показателем“, – рассказал Массо.
Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм сказал, что уже на сегодняшний день мощность производителей энергии в сети составляет более 830 МВт, что превышает летнее потребление электроэнергии в Эстонии. „В условиях роста как числа активных потребителей, так и ожиданий общества по отношению к качеству сетевой услуги, в ближайшие годы в развитие электросети нужно будет инвестировать примерно 150 млн евро в год. Вопрос заключается не в необходимости этих инвестиций, а в том, поступят ли средства из бюджета сетевых плат или, например, из государственного бюджета“, – сказал Хярм.
На энергетической конференции Центра мониторинга развития было отмечено, что при формировании сетевых плат следует часто учитывать противоречащие друг другу цели, что нуждается в общественном договоре.
„В лучшем случае сетевые платы должны покрывать расходы на электрическую сеть и поддерживать эффективность системы электроснабжения в целом, а не субсидировать один сегмент потребителей или производителей за счет другого сегмента. С другой стороны, возможно, с помощью плат разумно было бы усиливать ценовые сигналы, например, применяя более высокую плату в часы пик, чтобы побудить пользователей меньше потреблять и использовать сеть в периоды высоких цен“, – отметил Массо.
В новом отчете „Активные потребители в энергосистеме будущего“ Центра мониторинга развития отмечено, что нестабильные сетевые платы могут сигнализировать потребителям о неравномерности затрат, связанных с изменением нагрузки на сеть, и мотивировать домохозяйства управлять своим потреблением или планировать использование накопителей.
Накопители энергии в домохозяйствах и в сети играют важную роль, позволяя лучше использовать пропускную мощность сети, тем самым снижая потребность в ее развитии. „Активные потребители смогут поддержать систему накоплением энергии, а на электричество, переходящее из общей сети для накопления, сетевая плата могла бы не распространяться“, – добавил Массо.
Hа энергетической конференции Центра мониторинга развития обсуждали, как увеличивается роль потребителей в энергосистеме и как это может открыть новые возможности для бизнеса. Кроме того, эксперты из разных областей обсудили дилеммы, связанные с покрытием необходимых расходов на развитие электросети и инвестиций.
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