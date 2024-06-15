Доля сетевой услуги в цене на электроэнергию растет, необходимо новое ценообразование

По словам эксперта Центра мониторинга развития Мярта Массо, ожидается, что цены на сетевые услуги и их доля в цене на электроэнергию будут расти, поскольку рост распределенного и малого производств увеличит затраты на развитие и эксплуатацию распределительной сети. „Другие страны сегодня сталкиваются с аналогичной проблемой, так что доля сетевых услуг в ценах на электроэнергию в большинстве европейских стран обладает тенденцией к росту. В настоящее время доля сетевых плат в конечной цене электроэнергии в разных странах колеблется в пределах 9-51%, а в Эстонии она составляет 22%, что является довольно средним показателем“, – рассказал Массо.

Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм сказал, что уже на сегодняшний день мощность производителей энергии в сети составляет более 830 МВт, что превышает летнее потребление электроэнергии в Эстонии. „В условиях роста как числа активных потребителей, так и ожиданий общества по отношению к качеству сетевой услуги, в ближайшие годы в развитие электросети нужно будет инвестировать примерно 150 млн евро в год. Вопрос заключается не в необходимости этих инвестиций, а в том, поступят ли средства из бюджета сетевых плат или, например, из государственного бюджета“, – сказал Хярм.

На энергетической конференции Центра мониторинга развития было отмечено, что при формировании сетевых плат следует часто учитывать противоречащие друг другу цели, что нуждается в общественном договоре.

„В лучшем случае сетевые платы должны покрывать расходы на электрическую сеть и поддерживать эффективность системы электроснабжения в целом, а не субсидировать один сегмент потребителей или производителей за счет другого сегмента. С другой стороны, возможно, с помощью плат разумно было бы усиливать ценовые сигналы, например, применяя более высокую плату в часы пик, чтобы побудить пользователей меньше потреблять и использовать сеть в периоды высоких цен“, – отметил Массо.