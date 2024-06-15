Ветеринарные врачи из России, работающие в Ида-Вирумаа: Хочется бросить все и уехать!

Почему в Финляндии один EAP стоит 15 евро, а в Эстонии - в десять раз больше? Ну не нужны им врачи, поедем в США, там довольно гибкие условия для подтверждения квалификации... Но будет ли это в конечном итоге выгодно и полезно государству? Сомневаюсь, что сюда хлынет поток врачей из Европы, с соответствующими дипломами. Наиболее вероятно, что в Ида-Вирумаа по разным причинам - географическим, семейным - приезжают специалисты из Украины, России и Беларуси“, - рассуждает Татьяна.

„В Германии, к примеру, врач платит небольшие деньги, порядка 300 евро за один экзамен, и получает на руки материалы для подготовки. Учится в подходящем ему темпе, потом сдает эти предметы индивидуально. Почему бы не сделать так же и в Эстонии? К чему гнать людей учиться в потоке со студентами? Я, например, попросила о возможности сдать один из предметов летом, когда у меня отпуск и я могу позволить себе оставить рабочее место. Но мне сказали, мол, нет, только аж во втором полугодии следующего учебного года. Потому что в первом эта дисциплина не читается. Ну как же так?

В Эстонии ты должен либо сдать квалификационный экзамен по всей вузовской программе и на него дается одна попытка, либо заново садиться за парту со студентами и добирать нехватающие пункты. К тому же в Эстонии это довольно дорого - один ЕАP (учеьный пункт) стоит 150 евро.

„ Это крайне странно и несправедливо. Давайте будем честными: многие наши коллеги заканчивали те же вузы в России, что и мы. Но вот именно мы попали под раздачу, потому что приехали после 2014-го“, - сетуют женщины.

„Все признают, что ветеринарных врачей, особенно в регионе Ида-Вирумаа, не хватает, из-за отсутствия конкуренции падает качество оказываемых услуг, и владельцы животных возят своих зверей в клиники Тарту и Таллинна. А откуда здесь взяться хорошим специалистам, если люди, получившие диплом не в Европейском союзе, оказываются перед выбором: продать почку и учиться или уехать отсюда“, - эмоционально начинает рассказ ветеринар Светлана(имя изменено). К ней присоединяется еще одна ветеринар - Татьяна.

„Мы - врачи без имени. Работаем „ассистентами“, но, поскольку опыт и узкая квалификация на дороге не валяются, то зачастую наши коллеги - „настоящие врачи“ - передают часть основной работы нам. А как тут не помочь, если понимаешь, что разбираешься лучше? Не потому, что коллега - худший специалист, а потому просто, что у коллеги может быть другая специализация. Не секрет, что хороший доктор, если знает, что кто-то справится лучше, отправит владельца питомца именно туда. Это работает так же, как и в человеческой медицине“, - объясняют Светлана и Татьяна.

Руководитель отдела защиты и здоровья животных Министерства регионального развития и сельского хозяйства Кадри Каугеранд, отметила, что министерство осознает, что нехватка ветеринаров является растущей проблемой по всей Эстонии, добавив, что они активно участвуют в поиске решений в сотрудничестве с Университетом естественных наук и Эстонской ветеринарной палатой.

„Тем не менее, мы не можем идти на какие-либо уступки в действующих требованиях, которые гарантируют, что ветеринарное лечение оказывают люди, получившие признанное в Европейском союзе образование и соответствующую лицензию в Эстонии. Тот факт, что человек с якобы ветеринарным образованием не сдает квалификационный сертификационный экзамен, к сожалению, лишь подтверждает, что человек, получивший диплом в третьих странах, не соответствует требованиям, установленным в ЕС. И мы, и другие государства-члены ЕС обоснованно ожидаем, что лица из третьих стран пройдут дополнительное обучение и/или сдадут экзамен для получения разрешения на работу в Эстонии. Это, в свою очередь, снижает вероятность того, что кто-то сможет работать ветеринаром по поддельным документам“, - отметила представитель министерства.

Ветеринары в своб очередь подчеркивают, что в медицине диплом какого-то „лохматого“ года большого значения не имеет, если после этого врач на протяжении 20 лет повышал квалификацию, получая новые знания и подтверждающие их сертификаты.

„Оценивать квалификацию на основании диплома 20-летней давности - странно и нелепо. Все давно поменялось, и применять знания, полученные 20 лет назад, адекватному врачу и в голову не придет. Мы постоянно учимся, повышаем квалификацию на курсах ЕС и США, но это почему-то не учитывается при оценке. Меня рекомендуют пациенты друг другу по-тихому, после того, как прошли безрезультатно несколько клиник. Узкого специалиста рекомендуют как раньше рекомендовали всяких бабок-шептуний. Это унизительно. Та же Финляндия учитывает дополнительное обучение при оценке диплома“, - возмущается Светлана.

„Мы готовы сдавать экзамены, но так, как во всем остальном ЕС - по частям, с возможностью пересдачи и самостоятельной подготовкой. Кроме того, сдавать придется на неродном языке - хотя мы и выучили эстонский, но экзамен есть экзамен, любое недопонимание вопроса, волнение, неверное построение фразы при ответе может сыграть негативную роль. И, все-таки, если на уровне государства ничего не поменяется, то отток отсюда хороших врачей усилится, а новые приезжать не будут, выбирая вместо Эстонии более лояльные и уважающие их опыт и знания страны“, - подытожили медики.

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