„Мы лечим, а другой врач подписывает“. Ветеринары в Ида-Вирумаа вынуждены работать полулегально, почему?

Светлана и Татьяна (имена изменены - ред.) говорят, что в попытках получить лицензию устали биться в закрытые двери. Ни Департамент сельского хозяйства и продовольствия, ни Эстонский университет естественных наук, по словам женщин, не могут пойти навстречу опытным ветеринарным врачам и позволить, по их словам, „человеческим“ способом подтвердить свою квалификацию.

„Все признают, что ветеринарных врачей, особенно в регионе Ида-Вирумаа не хватает, из-за отсутствия конкуренции падает качество оказываемых услуг, и владельцы животных возят своих зверей в клиники Тарту и Таллинна. А откуда здесь взяться хорошим специалистам, если люди, получившие диплом не в Европейском союзе, оказываются перед выбором: продать почку и учиться или уехать отсюда“, - эмоционально начинает рассказ Светлана.

„Если они считают, что эстонская ветеринарная медицина самая крутая - почему люди везут своих животных в Питер, когда здесь не справляются? Финны, шведы, латыши - те, у кого есть виза, едут в Питер. И не из-за дешевизны, там тоже услуги довольно дорогие.

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