„Мы лечим, а другой врач подписывает“. Ветеринары в Ида-Вирумаа вынуждены работать полулегально, почему?

Приехавшие из России или по семейным причинам живущие на две страны ветеринарные врачи в Ида-Вирумаа вынуждены работать ассистентами, несмотря на огромный опыт диагностики и лечения домашних питомцев. В качестве ассистентов они однако полноценно лечат животных. И подумывают уезжать из страны, в которой получить лицензию - настоящий квест и мега-дорогое удовольствие.
Светлана и Татьяна (имена изменены - ред.) говорят, что в попытках получить лицензию устали биться в закрытые двери. Ни Департамент сельского хозяйства и продовольствия, ни Эстонский университет естественных наук, по словам женщин, не могут пойти навстречу опытным ветеринарным врачам и позволить, по их словам, „человеческим“ способом подтвердить свою квалификацию.
„Все признают, что ветеринарных врачей, особенно в регионе Ида-Вирумаа не хватает, из-за отсутствия конкуренции падает качество оказываемых услуг, и владельцы животных возят своих зверей в клиники Тарту и Таллинна. А откуда здесь взяться хорошим специалистам, если люди, получившие диплом не в Европейском союзе, оказываются перед выбором: продать почку и учиться или уехать отсюда“, - эмоционально начинает рассказ Светлана.