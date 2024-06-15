Михаил Кылварт: Я не хочу уходить, когда страна в кризисе

„Я остаюсь в Эстонии, потому что здесь происходит главная борьба за интересы наших избирателей. И в этой борьбе у Центристской партии есть надежда, сила и миссия. Я не хочу уходить, когда страна в кризисе. Нам нужны правильные решения, в том числе и на уровне ЕС. Но я хочу бороться за наше с вами лучшее будущее здесь, рядом с вами“, - подчеркнул Кылварт.

„Я остаюсь, чтобы поддерживать нашу веру и энергию. Да, мы в оппозиции. Но успехи наших конкурентов призрачны, они погрязли во внутренних проблемах и не могут реально управлять ни Таллинном, ни страной.

Мы боремся за народ Эстонии, и в качестве председателя партии я обязан возглавить эту борьбу. Наш результат на выборах был хорош: несмотря на проблемы, мы не потеряли поддержку избирателей. Это доверие нужно оправдать.

Борьба за ваши интересы продолжится и здесь, и в Брюсселе. Спасибо вам!“ - сказал Кылварт.

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