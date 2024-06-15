Михаил Кылварт: Я не хочу уходить, когда страна в кризисе(11)
„Дорогие друзья. Я остаюсь. Остаюсь с чувством благодарности к моим избирателям. В то же время я с тяжёлым сердцем отказываюсь от мандата в Европарламент. Вы дали мне смелость и уверенность, что Центристская партия идёт правильным курсом, который вы поддерживаете даже в тяжёлые для нас времена. Наш избиратель оказался честнее, чем многие наши бывшие соратники“, - так прокомментировал председатель Центристской партии Михаил Кылварт свое решение отказаться от мандата в Европарламент.
„Я остаюсь в Эстонии, потому что здесь происходит главная борьба за интересы наших избирателей. И в этой борьбе у Центристской партии есть надежда, сила и миссия. Я не хочу уходить, когда страна в кризисе. Нам нужны правильные решения, в том числе и на уровне ЕС. Но я хочу бороться за наше с вами лучшее будущее здесь, рядом с вами“, - подчеркнул Кылварт.
„Я остаюсь, чтобы поддерживать нашу веру и энергию. Да, мы в оппозиции. Но успехи наших конкурентов призрачны, они погрязли во внутренних проблемах и не могут реально управлять ни Таллинном, ни страной.
Мы боремся за народ Эстонии, и в качестве председателя партии я обязан возглавить эту борьбу. Наш результат на выборах был хорош: несмотря на проблемы, мы не потеряли поддержку избирателей. Это доверие нужно оправдать.
Борьба за ваши интересы продолжится и здесь, и в Брюсселе. Спасибо вам!“ - сказал Кылварт.
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