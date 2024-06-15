Специалисты напомнили о возможностях получения помощи и защиты в случае домашнего насилия

Чаще всего проблема насилия возникает в семье, где один человек страдает какой-либо зависимостью, алкогольной или наркотической. И остальные члены этой семьи, как правило, зависимы от этого человека. Однако, насилие и агрессия встречаются и в семьях, где зависимостей не присутствует. По словам главного специалиста Пыхьяского отдела помощи жертвам при Департаменте социального страхования Адрианы Семеновой, насилие зависит и от многих других факторов.

Кроме того, бывают случаи, когда жертва агрессивно реагирует на помощь, оправдывая насилие тем, что это личное дело семьи. Как правило, это не означает, что помощь не нужна.

“У каждого из нас есть свой личный какой-то опыт, свои личные какие-то моменты, где мы, может быть, еще не готовы к оказанию помощи, - сказала коллега Семеновой Татьяна Квибяэк. - Может быть, у нас есть на это причина, почему мы не уходим с того места, где нам небезопасно. Но то, что у нас есть люди, которые это видят со стороны, которые пытаются как-то помочь, как-то содействовать в этом, это очень важно“.

Специалисты советуют звонить на номер 112 в любом случае, даже если вы сомневаетесь в ситуации и не уверены, происходит ли насилие. Особенно если дело касается детей. Можно сказать о том, что вы видите ребенка, который нуждается в помощи.

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