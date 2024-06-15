В рамках дискуссии будут представлены результаты экспозиции условий проектирования улицы Тулика

“Тулика – это улица времен основания Эстонской Республики. Сегодня на ней расположены офисы, и она служит связующим транспортным звеном между разными частями города. Согласно стратегии развития “Таллинн 2035“ эта улица является городской. Проще говоря, это означает, что там будет приятно жить, дети и пожилые смогут безопасно проводить время, улица будет привлекательным местом для офисов и по ней будет удобно передвигаться“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

“В ходе реконструкции все уличное пространство будет тщательно перепланировано – будет создано отдельное пространство для движения пешеходов, велосипедистов и автотранспорта. Условия проектирования также предусматривают достаточно места для озеленения. Также будет обновлено уличное освещение и установлена раздельная система ливневой канализации“, – отметила старейшина района Кристийне Рената Лукк.

Город планирует реконструировать участок улицы Тулика между улицей Эндла и Палдиским шоссе, а также перекресток улицы Сыле и Палдиского шоссе и прилегающие к нему участки. В ходе работ будет обновлена конструкция проезжей часть дороги, модернизировано уличное освещение, построены велосипедные дорожки, тротуары и ливневая канализация. На территории проекта и прилегающей к нему территории проведется инвентаризация зеленых насаждений.

По обеим сторонам улицы и на перекрестках предусмотрены физически отделенные от полос движения односторонние велосипедные дорожки, которые на перекрестке будут соединены с основной сетью велодорожек.

Публичная экспозиция условий проектирования улицы Тулика проходила с 1 по 20 мая 2024 года. В среду, 19 июня, в 17:30 в управе района Кристийне (Металли, 5) состоится публичная дискуссия, на которой будет дан обзор поступившей обратной связи и предложений по проекту, а также позиций департамента.

С условиями и материалами проекта можно ознакомиться на сайте (на эстонском языке) tallinn.ee/tulika.