Эстония пытается помочь Украине в реализации одной части мирного плана Зеленского
Эстония взяла на себя задачу продвижения одной части мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, которая касается восстановления территориальной целостности и реализации принципов Устава ООН, заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, пишет ERR.
„Эстония вместе с Аргентиной взяла на себя ответственность обеспечить пятый пункт этого плана, который означает действительность принципа территориальной целостности и Устава ООН, то есть устойчивость принципов международного права“, - сказал Цахкна ERR в пятницу.
В то же время принятие на себя такой задачи не означает, что Эстония и Аргентина должны добиться прекращения российской оккупации Украины, пояснил Цахкна.
„Это означает деятельность, которую мы и так проводим: проявление активности во всех международных организациях, координация, распространение сообщений не только в ключе стран, которые с нами согласны, но, например, среди стран Глобального Юга и других стран“, - сказал министр иностранных дел.
„Но это не означает, что Эстония должна найти решение, чтобы Россия признала территориальную целостность Украины. То есть мы проводим работу, которую мы и так делаем в Министерстве иностранных дел Эстонии“, - пояснил он.
Эта инициатива также соответствует более широким внешнеполитическим целям Эстонии, добавил Цахкна.
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