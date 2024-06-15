Яна Тоом продолжит карьеру евродепутата

Свое решение Кылварт объяснил тем, что хочет сосредоточиться на руководстве партией, и для этого ему необходимо остаться в Эстонии.

Кылварт набрал 27 039 голосов на выборах в Европарламент в этом году и, таким образом, получил единственный мандат Центристской партии в Брюсселе. Яна Тоом получила 14 139 голосов и заняла второе место.

После ночи выборов он заявил в специальной программе Delfi, что полученный им мандат Европарламента является мандатом всей партии, и усидеть на нескольких стульях нереально. „Все возможно, но я ценю стабильность. Я вижу, что эта стабильность сейчас необходима и во фракции Таллиннского горсобрания, и в Брюсселе“, - сказал Кылварт.

Кылварт не дал конкретного ответа на вопрос, хотел ли он поехать в Брюссель. „Мое личное желание - чтобы Центристская партия преуспела, сейчас у нас есть целый ряд проблем, которые необходимо решить, и я должен начать с этого“, - сказал он.

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