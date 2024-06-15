Кристина Каллас пообещала уйти в отставку, если до конца года не будет соглашения об образовании

По словам Кристины Каллас, существует риск того, что результат соглашения об образовании не будет достигнут к декабрю и произойдет еще одна забастовка.

„Этот риск существует, поскольку это вопрос соглашения на уровне правительства. Соглашение об образовании – это не соглашение министра образования, а соглашение на уровне правительства. Мне нужно получить мандат от правительства, чтобы его подписать. Я сделаю все возможное, чтобы поставить на нем свою подпись“, - сказала Каллас.

Отвечая на вопрос журналиста, Кристина Каллас заявила, что если подписать соглашение не удастся, то это будет означать, что она не сумела достичь своей цели, и поэтому уйдет в отставку с министерского поста.

Срок подписания коллективного договора — конец декабря. Соглашение об образовании должны подписать 79 муниципалитетов.

На организованной в мае Министерством образования четвертой встрече на тему долгосрочного соглашения о зарплатах и карьерной модели учителей представители самоуправлений заявили, что предложенная рабочей группой модель финансирования образования является невнятной, и никаких соглашений достигнуть не удалось.

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