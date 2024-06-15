За сутки полиция задержала 11 водителей в наркотическом и алкогольном опьянении

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, то есть в случае, когда превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до одного года.

Управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения или в случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке, штрафом в размере 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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