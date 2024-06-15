Несмотря на критику, Певкур планирует остаться министром обороны

Член фракции Партии реформ и Комиссии гособороны Рийгикогу Кристо Энн Вага вчера направил коллегам по партии письмо, в котором выразил убеждение, что министр обороны Ханно Певкур должен взять на себя ответственность за заявления канцлера Кусти Сальма.

Известно, что канцлер Минобороны Кусти Сальм уходит в отставку, поскольку, по его словам, правительство недостаточно прислушалось к опасениям, что на закупку боеприпасов для Эстонии не хватает 1,6 млрд евро.

Анализ министр получил 1 июня

Певкур публично ответил на письмо Вага в пятницу вечером, заявив, что в письме фактически выражается желание передать подробности в СМИ. „По моему мнению, такой поступок наносит ущерб репутации партии, правительства и премьер-министра. Возможно, время покажет, каковы были мотивы автора“, - сказал министр обороны. Певкур повторил то, что говорил раньше: денег не хватает во всех сферах, а 1,6 миллиарда евро — это очень большая сумма.

По словам Певкура, анализ приобретения боеприпасов вместе с расчетами поступил к нему 1 июня, после чего они встретились с главой сил обороны, его заместителем и канцлером Кусти Сальмом 5 июня для обсуждения этого вопроса.

Певкур: Риторика Сальма не укладывается в хронологию В посте Певкур обратил внимание на то, что, несмотря на то, что анализ приобретения боеприпасов к нему поступил 1 июня, канцлер Кусти Сальм сообщил о своем желании уйти в отставку уже 27 мая. „Канцлер прекрасно осознает, что тщательный анализ является обязательным условием любого выделения средств“, - заявил Певкур. „Поэтому заявление о том, что причиной ухода господина Сальма является отказ правительства выделить оборонному сектору дополнительные средства на закупку боеприпасов, никак не вписывается в хронологию“.

„В тот же день, 5 июня, мы представили эти расчеты и методику министру финансов, который пообещал рассмотреть альтернативы после заседания в своем министерстве, чтобы мы могли обсудить эту тему в кабинете министров“, - продолжил Певкур, описывая последовательность событий.

По словам Певкура, план был представлен различным политическим партиям на прошлой и этой неделях, и была достигнута договоренность, что расчеты будут представлены комитету гособороны 17 июня.

„После этих очень важных встреч и готовности Минфина обсуждать вопрос о том, как профинансировать закупку боеприпасов, настало время всему кабинету министров занять позицию о том, как мы будем решать этот вопрос“, - вселил Певкур надежду, что в ближайшее время вопрос поступит в правительство. „Подтверждаю, что между министром обороны и командующим Силами обороны нет разногласий“.