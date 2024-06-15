Несмотря на критику, Певкур планирует остаться министром обороны(6)
Министр обороны Ханно Певкур объявил в пятницу вечером в соцсетях, что планирует продолжать занимать должность министра обороны до тех пор, пока он пользуется поддержкой премьер-министра и парламента.
Член фракции Партии реформ и Комиссии гособороны Рийгикогу Кристо Энн Вага вчера направил коллегам по партии письмо, в котором выразил убеждение, что министр обороны Ханно Певкур должен взять на себя ответственность за заявления канцлера Кусти Сальма.
Известно, что канцлер Минобороны Кусти Сальм уходит в отставку, поскольку, по его словам, правительство недостаточно прислушалось к опасениям, что на закупку боеприпасов для Эстонии не хватает 1,6 млрд евро.
Анализ министр получил 1 июня
Певкур публично ответил на письмо Вага в пятницу вечером, заявив, что в письме фактически выражается желание передать подробности в СМИ. „По моему мнению, такой поступок наносит ущерб репутации партии, правительства и премьер-министра. Возможно, время покажет, каковы были мотивы автора“, - сказал министр обороны. Певкур повторил то, что говорил раньше: денег не хватает во всех сферах, а 1,6 миллиарда евро — это очень большая сумма.
По словам Певкура, анализ приобретения боеприпасов вместе с расчетами поступил к нему 1 июня, после чего они встретились с главой сил обороны, его заместителем и канцлером Кусти Сальмом 5 июня для обсуждения этого вопроса.
„В тот же день, 5 июня, мы представили эти расчеты и методику министру финансов, который пообещал рассмотреть альтернативы после заседания в своем министерстве, чтобы мы могли обсудить эту тему в кабинете министров“, - продолжил Певкур, описывая последовательность событий.
По словам Певкура, план был представлен различным политическим партиям на прошлой и этой неделях, и была достигнута договоренность, что расчеты будут представлены комитету гособороны 17 июня.
„После этих очень важных встреч и готовности Минфина обсуждать вопрос о том, как профинансировать закупку боеприпасов, настало время всему кабинету министров занять позицию о том, как мы будем решать этот вопрос“, - вселил Певкур надежду, что в ближайшее время вопрос поступит в правительство. „Подтверждаю, что между министром обороны и командующим Силами обороны нет разногласий“.
Певкур считает, что весь процесс был быстрым и прозрачным. „Расходование 1,6 млрд евро денег налогоплательщиков не может происходить без тщательных расчетов и обоснований - в виде ажиотажа в СМИ. Для этого необходимо соблюдать госпроцедуры“.