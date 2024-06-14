Маргус Цахкна о „мирном плане“ Путина: Это не предложение мира, а навязывание собственных требований

Предложение Путина не является серьезным и искренним планом по достижению мира в Украине, c его помощью он лишь выдвигает требования, чтобы Украина отказалась от своей территории и выбранного ею пути. Это не предложение мира, а навязывание собственных требований.

Россия не стремится к миру, а лишь продолжает круглосуточные атаки против украинцев уже более двух лет. Мы со странами-единомышленниками подчеркиваем, что единственный реальный мирный план должен основываться на международном праве и исходить от Украины, потому что на их территории идет войны и они платят за это своими жизнями. Украина имеем полное право на территориальную целостность и освобождение своих аннексированных и оккупированных территорий. Живущие на этих территориях люди — это украинцы, которые хотят жить в свободной Украине, а не на земле, захваченной оккупантами. К тому же ясно, что место Украины — в НАТО, и она должна стать членом НАТО.