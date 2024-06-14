На пляже Штромки обнаружена болезнетворная бактерия. Купание временно не рекомендуется

До получения анализов, подтверждающих улучшение качества воды, купание на пляже Штромки не рекомендуется. Там вывешен фиолетовый флаг.

Департамент здоровья рекомендует избегать купания на пляже Штромки, так как некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать расстройство кишечного тракта.

Риск заболевания строго индивидуален и зависит от количества болезнетворных бактерий в конкретном месте купания, длительности купания, чувствительности человека и состояния его иммунной системы.

Прежде всего осторожными нужно быть детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Результаты анализов воды публикуются Департаментом здоровья здесь.

Информацию касательно условий на пляжах и развевающихся там флагов можно получить здесь.

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