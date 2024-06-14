Генштаб Сил обороны ЭР: в наступательных действиях войск РФ ключевым является Донецкое направление

Ключевым направлением является Донецкое направление, на котором ВС РФ сохраняет прежнюю интенсивность боевых действий. Главные бои сосредоточены на Покровском направлении в районе населенного пункта Очеретино и вокруг Карловского водохранилища. Россия продолжает оказывать давление на Часов Яр. Российской армии удалось расширить площадь захваченных территорий за счет малых тактических продвижений. Противник продвинулся вперед на 2км в районе населенного пункта Очеретино и вошел в село Новоалександровка. Вероятно, противник продолжит интенсивно оказывать давление на этом отрезке, чтобы взять под огневой контроль участок протяженностью 7км от дорожного узла, соединяющего Покровск и Константиновку, и создать предпосылки для прерывания соединительного пути. Также России удалось увеличить свое присутствие в населенных пунктах вблизи от Часова Яра. Несмотря на высокую интенсивность атак, украинская оборона остается эффективной.

Своими контратаками Украина пытается завладеть инициативой на Харьковском направлении в населенном пункте Волчанск. ВС РФ несут большие потери и вынуждены начать перегруппировку. Россия продолжает перебрасывать подкрепления для удержания захваченных позиций на этом участке и создания предпосылок для атак на другие приграничные районы.

На южном направлении в Запорожской области существенных изменений на линии фронта не наблюдается. ВСУ также продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

ВС РФ продолжают наносить глубокие удары по приграничным территориям Украины. Они применяют крылатые ракеты и ударные беспилотники дальнего поражения для ударов по крупным населенным пунктам и объектам энергетической инфраструктуры в глубине страны. В свою очередь Украина наносит глубокие системные удары, уничтожая системы раннего предупреждения и противовоздушной обороны в Крыму и на территории России.

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