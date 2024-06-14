В Таллинне на лето для горожан открыты 38 школьных стадионов и четыре спортивные площадки
На период с 13 июня по 30 августа Таллинн открыл 38 школьных стадионов и четыре спортивные площадки, чтобы горожане могли бесплатно заниматься спортом. На спортивных площадках появятся ящики с мячами, пользоваться которыми можно на месте.
Спортивное лето открыли на площадке Спортивного дома Кристийне вице-мэр Таллинна Каарель Оя и руководитель SA Центр компетенции по вопросам физической активности Ало Лыоке. Свое мастерство продемонстрировали игрок сборной Эстонии Артур Конончук и юные баскетболисты из Баскетбольной школы ТТУ. Вечером на стадионе Пельгулиннаской школы прошел бесплатный концерт, на котором выступили любимцы молодежи Clicherik & Mäx и OLLIE. Любителей спорта и музыки поприветствовали мэр Евгений Осиновский и вице-мэр Алексей Яшин.
„У детей и молодежи начались длинные каникулы, и мы хотим, чтобы у них была возможность проводить свободное время активно и с пользой для здоровья – например, вместе с семьей и друзьями. Для этого мы открыли большинство школьных стадионов города и некоторые спортивные площадки – бесплатно заниматься там спортом можно все лето“, – отметил мэр Таллинна Евгений Осиновский.
По словам вице-мэра Алексея Яшина, на школьных стадионах созданы прекрасные возможности для занятий спортом, и летом, когда на стадионах не проводятся уроки, будет разумным открыть их для горожан. „Так спортивные площадки не будут простаивать, а станут дополнительной возможностью вести активный образ жизни и проводить тренировки в городском пространстве, – сказал Яшин. – Приглашаем заниматься спортом всех детей и взрослых, однако просим пользоваться стадионами аккуратно и соблюдать правила внутреннего распорядка“.
Этим летом открыты 38 школьных стадионов и четыре спортивные площадки, что является рекордом. Бесплатно пользоваться стадионами можно с 13 июня по 30 августа каждый день с 10:00 до 21:00. Горожане могут пользоваться стадионами бесплатно, однако за регулярные тренировки и спортивные матчи школы могут взимать арендную плату. Информация об открытых стадионах и забронированном времени доступна на сайте Таллиннского департамента образования.
Вице-мэр Каарель Оя отметил, что на стадионах впервые появятся ящики со спортивным инвентарем – из них можно взять мячи и другой инвентарь, пользоваться которым следует на месте. „Чем больше у нас возможностей заниматься спортом и чем удобнее ими воспользоваться, тем активнее наш образ жизни. Создание таких возможностей и есть наша ежедневная цель, и обеспечение доступности спортивного инвентаря на открытых стадионах и площадках – идея, которую стоило опробовать“, – добавил Оя.
Ящики с мячами установят на спортивных площадках в сотрудничестве с Центром компетенции по вопросам физической активности в рамках пилотного проекта, в ходе которого, среди прочего, будет оценено, повышает ли бесплатный инвентарь для игр интерес детей и молодежи к активному времяпрепровождению на свежем воздухе и использованию площадок для игр с мячом.
Руководитель Центра компетенции по вопросам физической активности Ало Лыоке отметил, что, согласно результатам исследований, лишь 7–11 процентов эстонской молодежи в возрасте 10–17 лет активно проводят свободное время на улице, а проблема лишнего веса среди детей усугубляется. „В последнее десятилетие неуклонно росла и распространенность депрессивности и тревожных расстройств среди подростков. Регулярная физическая активность и время, проведенное вдали от экрана, – верные способы как облегчить, так и предотвратить эти проблемы, – сказал Лыоке. – С помощью пилотного проекта, в рамках которого на стадионах появятся ящики с мячами, мы хотим вдохновить детей и подростков на проведение времени вне дома и способствовать тому, чтобы физическая активность вошла у них в привычку. Мы также призываем родителей подавать детям пример и проводить с ними больше времени на свежем воздухе“.
Первые ящики со спортивным инвентарем были переданы 13 июня, а остальные появятся на стадионах и спортивных площадках не позднее чем к Иванову дню. Бери. Играй. Верни.
Организацией бесплатного использования стадионов занимается Таллиннский департамент образования, вопросами ежедневного открытия и закрытия стадионов, а также благоустройства – районные управы. О проблемах с благоустройством или оснащением стадионов следует сообщать по инфотелефону города 14410.
Дополнительную информацию можно найти здесь.
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