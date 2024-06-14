В Таллинне на лето для горожан открыты 38 школьных стадионов и четыре спортивные площадки

Спортивное лето открыли на площадке Спортивного дома Кристийне вице-мэр Таллинна Каарель Оя и руководитель SA Центр компетенции по вопросам физической активности Ало Лыоке. Свое мастерство продемонстрировали игрок сборной Эстонии Артур Конончук и юные баскетболисты из Баскетбольной школы ТТУ. Вечером на стадионе Пельгулиннаской школы прошел бесплатный концерт, на котором выступили любимцы молодежи Clicherik & Mäx и OLLIE. Любителей спорта и музыки поприветствовали мэр Евгений Осиновский и вице-мэр Алексей Яшин.

„У детей и молодежи начались длинные каникулы, и мы хотим, чтобы у них была возможность проводить свободное время активно и с пользой для здоровья – например, вместе с семьей и друзьями. Для этого мы открыли большинство школьных стадионов города и некоторые спортивные площадки – бесплатно заниматься там спортом можно все лето“, – отметил мэр Таллинна Евгений Осиновский.

По словам вице-мэра Алексея Яшина, на школьных стадионах созданы прекрасные возможности для занятий спортом, и летом, когда на стадионах не проводятся уроки, будет разумным открыть их для горожан. „Так спортивные площадки не будут простаивать, а станут дополнительной возможностью вести активный образ жизни и проводить тренировки в городском пространстве, – сказал Яшин. – Приглашаем заниматься спортом всех детей и взрослых, однако просим пользоваться стадионами аккуратно и соблюдать правила внутреннего распорядка“.

Этим летом открыты 38 школьных стадионов и четыре спортивные площадки, что является рекордом. Бесплатно пользоваться стадионами можно с 13 июня по 30 августа каждый день с 10:00 до 21:00. Горожане могут пользоваться стадионами бесплатно, однако за регулярные тренировки и спортивные матчи школы могут взимать арендную плату. Информация об открытых стадионах и забронированном времени доступна на сайте Таллиннского департамента образования.