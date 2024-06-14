Центристы направили в Госсуд ходатайство об отмене закона об автоналоге

По оценке Центристской партии, законопроект об автоналоге не предусматривает никаких льгот для многодетных семей, людей с особыми потребностями, малообеспеченных семей и сельских жителей. „Депутаты парламента были лишены возможности проголосовать за принятие соответствующих поправок, так как коалиция увязала все поправки в один пакет“, - сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт.Идея конституции состоит в том, что государство как при законотворчестве, так и при применении законов обязано обращать внимание на многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями. „Совершенно неприемлемым является то, что поправки, которые были разработаны совместно с заинтересованными группами с целью сделать законопроект более справедливым, были преподнесены коалицией как попытка обструкции. Тем самым коалиция четко дала понять, что их не интересует положение самых уязвимых групп общества“, - сказал Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, представление поправок к законопроектам не должно становиться лишь формальностью, у депутатов парламента должно быть право на реализацию мандата, чтобы отстаивать интересы своего избирателя.

Михаил Кылварт напомнил, что и канцлер права Юлле Мадизе обращала внимание на проблемность законопроекта в связи с тем, что он не предполагает освобождения от уплаты автоналога или льгот для людей с особыми потребностями и многодетных семей. „Канцлер права отметила, что вопрос автоналога должен рассмотреть Госсуд в случае, если его ставка останется столь высокой, что, к примеру, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями или сельские жители будут вынуждены отказываться от автомобилей“, - отметил он.

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