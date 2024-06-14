Таллиннское горсобрание впервые за несколько лет приняло бюджет сокращений

Председатель фракции Центристской партии Таллиннского городского собрания Калле Кландорф заявил, что если раньше Центристская партия предупреждала, что политика экономии государства приведет к сокращениям и в Таллинне, то теперь это стало реальностью. „Новая городская власть под руководством социал-демократов начала сокращения по примеру государства и при этом не стесняется брать средства даже у самых слабых. Пожилые остаются без помощи, школы, детские сады и кружки остаются без ремонта или строительства новых помещений. Кроме того, не будут продолжены важные для города образовательные проекты, такие как проектирование основной школы Мартса, 2 и детского сада Пяйкесеянку, а также приватизация и расширение основной школы Каламая“, – сказал Кландорф, добавив, что планируемые сокращения никак не учитывают благосостояние жителей и тормозят развитие Таллинна и образования.