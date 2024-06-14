Таллиннское горсобрание впервые за несколько лет приняло бюджет сокращений(5)
Таллиннское городское собрание утвердило первый дополнительный бюджет 2024 года с результатом голосования 40 за, 39 против. Дополнительный бюджет включает значительные сокращения в области образования, социальной защиты, здравоохранения и городского хозяйства, сообщается в пресс-релизе фракции Центристской партии Таллиннского городского собрания.
Председатель фракции Центристской партии Таллиннского городского собрания Калле Кландорф заявил, что если раньше Центристская партия предупреждала, что политика экономии государства приведет к сокращениям и в Таллинне, то теперь это стало реальностью. „Новая городская власть под руководством социал-демократов начала сокращения по примеру государства и при этом не стесняется брать средства даже у самых слабых. Пожилые остаются без помощи, школы, детские сады и кружки остаются без ремонта или строительства новых помещений. Кроме того, не будут продолжены важные для города образовательные проекты, такие как проектирование основной школы Мартса, 2 и детского сада Пяйкесеянку, а также приватизация и расширение основной школы Каламая“, – сказал Кландорф, добавив, что планируемые сокращения никак не учитывают благосостояние жителей и тормозят развитие Таллинна и образования.
„Не говоря уже о сокращениях инвестиций, связанных с обеспечением безопасности вокруг школ, строительством и ремонтом улиц, проектированием Таллиннской больницы и проектами глинтового парка или деревянной дорожки Какумяэ – Табасалу. Кроме того, на больницы Таллинна возложена оплата за приемы к детским специалистам и заместительную терапию для опиоидозависимых. Фракция Центристской партии никак не может согласиться с таким дополнительным бюджетом и представила 24 содержательных поправок, которые правящие партии Таллинна не поддержали“, – заявил Кландорф.
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