Эстония присоединилась к военной операции Евросоюза Aspides

С 14 июня к операции Aspides присоединится один военнослужащий Сил обороны Эстонии на четырехмесячной ротационной основе. Предполагается, что операция продлится до весны 2025 года. При необходимости, участие Эстонии в ней может быть расширено.

Йеменские хуситы атакуют суда в Красном море с осени 2023 года после обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Хуситы утверждают, что они наносят удары по судам, связанным с Израилем, США и Великобританией.

Для защиты от этих нападений ЕС в феврале 2024 года начал операцию EUNAVFOR Aspides, которой руководит Греция при участии военных кораблей нескольких европейских стран, включая Германию, Нидерланды, Францию и Италию.

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