ВИДЕО и ФОТО | Новый поезд Elron прибыл в депо Пяэскюла
В четверг, 13 июня, в депо Elron Pääsküla в Таллинне прибыл новый пассажирский поезд Škoda EMU 21Ev. В июле на эстонских железных дорогах начнутся его типовые испытания, пишет Delfi Ärileht.
„Наш путь к новым поездам был долгим, потому что мы объявили об их закупке четыре с половиной года назад, как раз перед вспышкой глобальной пандемии коронавируса“, — сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем, когда поезд прибыл в депо.
„Я не могу себе представить, в какой ситуации мы оказались бы сейчас, если бы не было принятого тогда решения, ведь количество пассажиров поездов за последнее десятилетие удвоилось. Однако на данный момент мы твердо знаем, что через несколько лет мы сможем удовлетворить постоянно растущий спрос пассажиров за счет новых поездов“.
В июле на эстонских железных дорогах начнутся испытания первого нового поезда, то есть типовые испытания. Первый поезд должен пройти 6000 километров без каких-либо серьезных технических происшествий, в ходе этого будет оценена его надежность и соответствие условиям договора.
После успешного завершения типовых испытаний все поставленные поезда должны пройти контрольный период в 5000 километров, обслуживая пассажиров. Всего в каждом поезде, прибывающем в Эстонию, проводится не менее 70 различных тестов.
Поезд, прибывший в депо, еще не достроен, так как в его интерьер необходимо добавить различные вывески, уголок кафе, оборудование для продажи билетов, велосипедные стойки и удобства для пассажиров.
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