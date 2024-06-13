Весенняя сессия Рийгикогу завершилась. Но в среду состоится дополнительное заседание. Для решения каких вопросов?
В четверг завершилась весенняя сессия парламента Эстонии. Согласно решению правления Рийгикогу от 13 июня, спикер парламента Лаури Хуссар созывает в зале заседаний Рийгикогу дополнительное заседание, которое начнется 19 июня в 10:00.
В ходе весенней сессии было принято 57 правовых актов.
За весеннюю сессию Рийгикогу провел 71 очередное заседание. Вместе с 17 инфочасами рабочее время пленарного заседания в общей сложности составило 307 часов и 47 минут.
В ходе очередных заседаний Рийгикогу принял 41 закон, 13 постановлений и три заявления. Наибольшая нагрузка легла на финансовую комиссию, которая стала ведущей по 13 проектам правовых актов. Комиссия по экономике стала ведущей по рассмотрению 11, а правовая комиссия – восьми проектов. Всего 15-й состав Рийгикогу, избранный в марте и впервые собравшийся на заседание в апреле прошлого года, принял 127 правовых актов.
В ходе весенней сессии депутаты получили ответы на 78 запросов. Кроме того, парламенту было представлено семь коллективных обращений, производство по шести из которых к настоящему моменту завершено. Всего в этом году комиссии ответили на 16 коллективных обращений.
Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Текущая весенняя сессия заканчивается 20 июня. До этого Рийгикогу соберется еще на два дополнительных заседания, одно из которых пройдет в пятницу, а второе – в следующую среду. На очередное заседание Рийгикогу вновь соберется 9 сентября.
В период между сессиями Рийгикогу продолжает работать в комиссиях. Члены Рийгикогу также выполняют прочие должностные обязанности. В период между сессиями парламент может при необходимости собираться на внеочередные сессии. Об их созыве объявляет спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или, по меньшей мере, 21 депутата Рийгикогу.
Дополнительное заседание: какие вопросы рассмотрят?
На повестке дня заседания: третье чтение инициированного правительством ЭР проекта Закона о дополнительном государственном бюджете на 2024 год (456 SE), если второе чтение будет закончено; третье чтение инициированного правительством ЭР проекта Закона о внесении изменений в Закон о земельном налоге (437 SE); третье чтение инициированного правительством ЭР проекта Закона о внесении изменений в Закон об услугах информационного общества и в Пенитенциарный кодекс (224 SE); второе чтение инициированного правительством ЭР проекта Закона о присоединении к Конвенции об учреждении Европейской организации ядерных исследований и к прилагаемому к ней финансовому протоколу и к протоколу о привилегиях и неприкосновенности (451 SE).