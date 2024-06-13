Весенняя сессия Рийгикогу завершилась. Но в среду состоится дополнительное заседание. Для решения каких вопросов?

В ходе весенней сессии было принято 57 правовых актов.

За весеннюю сессию Рийгикогу провел 71 очередное заседание. Вместе с 17 инфочасами рабочее время пленарного заседания в общей сложности составило 307 часов и 47 минут.

В ходе очередных заседаний Рийгикогу принял 41 закон, 13 постановлений и три заявления. Наибольшая нагрузка легла на финансовую комиссию, которая стала ведущей по 13 проектам правовых актов. Комиссия по экономике стала ведущей по рассмотрению 11, а правовая комиссия – восьми проектов. Всего 15-й состав Рийгикогу, избранный в марте и впервые собравшийся на заседание в апреле прошлого года, принял 127 правовых актов.

В ходе весенней сессии депутаты получили ответы на 78 запросов. Кроме того, парламенту было представлено семь коллективных обращений, производство по шести из которых к настоящему моменту завершено. Всего в этом году комиссии ответили на 16 коллективных обращений.

Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Текущая весенняя сессия заканчивается 20 июня. До этого Рийгикогу соберется еще на два дополнительных заседания, одно из которых пройдет в пятницу, а второе – в следующую среду. На очередное заседание Рийгикогу вновь соберется 9 сентября.

В период между сессиями Рийгикогу продолжает работать в комиссиях. Члены Рийгикогу также выполняют прочие должностные обязанности. В период между сессиями парламент может при необходимости собираться на внеочередные сессии. Об их созыве объявляет спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или, по меньшей мере, 21 депутата Рийгикогу.

Дополнительное заседание: какие вопросы рассмотрят?