15.06.2024, 19:44
Где сейчас выгоднее всего покупать продукты? Обзор цен на рынках Эстонии незадолго до Яанова дня
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Хотя до Яанова дня осталось еще больше недели, планы на этот вечер у многих уже составлены. И мангалы точно готовы, ведь сезон вылазок на природу начинается с наступлением первого тепла, делится Эстонский институт конъюнктуры на портале Maaleht.
Приготовление мяса на открытом воздухе - такая же древняя традиция, как и умение добывать огонь, и как только люди научились добывать огонь, они начали готовить на нем мясо и другую пищу. Интересен вопрос, почему приготовление мяса на костре или углях не сохранилось в собственном кулинарном искусстве эстонцев, и этот обычай пришлось заимствовать у других народов?
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