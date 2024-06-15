Где сейчас выгоднее всего покупать продукты? Обзор цен на рынках Эстонии незадолго до Яанова дня

Приготовление мяса на открытом воздухе - такая же древняя традиция, как и умение добывать огонь, и как только люди научились добывать огонь, они начали готовить на нем мясо и другую пищу. Интересен вопрос, почему приготовление мяса на костре или углях не сохранилось в собственном кулинарном искусстве эстонцев, и этот обычай пришлось заимствовать у других народов?