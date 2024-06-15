Новости Эстонии
15.06.2024, 19:44

Где сейчас выгоднее всего покупать продукты? Обзор цен на рынках Эстонии незадолго до Яанова дня

 
Eesti Konjunktuuriinstituut
Jevgenia Parv
jevgenia.parv@delfi.ee
ФОТО: Eiliki Pukk

Хотя до Яанова дня осталось еще больше недели, планы на этот вечер у многих уже составлены. И мангалы точно готовы, ведь сезон вылазок на природу начинается с наступлением первого тепла, делится Эстонский институт конъюнктуры на портале Maaleht.

Приготовление мяса на открытом воздухе - такая же древняя традиция, как и умение добывать огонь, и как только люди научились добывать огонь, они начали готовить на нем мясо и другую пищу. Интересен вопрос, почему приготовление мяса на костре или углях не сохранилось в собственном кулинарном искусстве эстонцев, и этот обычай пришлось заимствовать у других народов?

Слова, которыми мы называем мясо, приготовленное на углях, также заимствованы - „шашлык“ или пришедшее с Дальнего Востока „кебаб“ означают мясо, приготовленное на вертеле.

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