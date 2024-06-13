Решение по перекрестку возле столичного ипподрома останется неизменным

Согласно первоначальному проекту, на перекрёстке планировалось добавить одну полосу движения, однако предыдущая городская власть дала застройщику квартала указание сократить число планируемых полос движения на Палдиском шоссе и перекрестке возле ипподрома. Одна полоса движения была убрана, также была ликвидирована одна полоса для общественного транспорта. Нынешнее решение предусматривает, что после реконструкции перекрестка возле бывшего ипподрома будет на одну полосу движения меньше, а пространства для передвижения пешеходов и велосипедистов больше.

Чтобы убедиться в том, что проектное решение оптимально с точки зрения городского пространства и мобильности, было проведено дополнительное моделирование спроектированного транспортного решения. Учитывая результаты моделирования, было решено внести некоторые незначительные, но важные для городского пространства изменения. В районе перекрестка возле ипподрома было изменено количество полос движения, что не окажет существенного влияния на движения транспорта, однако позволит более оптимально спроектировать общий транспортный поток перекрестка. Также были внесены незначительные коррективы в инфраструктуру, предназначенную для обслуживания пешеходного и велосипедного движения.

По оценке Департамента транспорта, согласованное с застройщиком решение оптимально для всех групп пользователей – пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов.

Изменение проекта с большой вероятностью не позволило бы застройщику начать строительные работы на перекрестке в следующем году и, помимо изменения проекта, потребовало бы внесения изменений в графики реконструкции инженерных сетей.

Учитывая все обстоятельства, городская управа приняла решение продолжить работу с имеющимся решением перекрестка возле ипподрома.