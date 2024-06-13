За последние несколько дней EKRE покинули несколько сотен человек

Известно, что Сильвер Куузик теперь вне игры, а на пост лидера партии на воскресном конгрессе в Йыхви баллотируется только Мартин Хельме. Одновременно избираются также вице-председатели, правление и совет. В их случае текущая ситуация отражается в том, насколько велик урожай голосов семьи Хельме. Март Хельме баллотируется на пост вице-председателя, Хелле-Мооника Хельме на пост в правлении и Эева Хельме - на пост в совете.