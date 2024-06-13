13.06.2024, 20:18
За последние несколько дней EKRE покинули несколько сотен человек(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Произошедшее на заседании правления EKRE закончилось тем, что многие люди покинули партию. Некоторые из возможных „кандидатов на выход“ все еще ждут, чем закончится съезд.
Известно, что Сильвер Куузик теперь вне игры, а на пост лидера партии на воскресном конгрессе в Йыхви баллотируется только Мартин Хельме. Одновременно избираются также вице-председатели, правление и совет. В их случае текущая ситуация отражается в том, насколько велик урожай голосов семьи Хельме. Март Хельме баллотируется на пост вице-председателя, Хелле-Мооника Хельме на пост в правлении и Эева Хельме - на пост в совете.
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