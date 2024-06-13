13.06.2024, 21:21
Сага продолжается. США обвиняют двух граждан Эстонии в хищении у тысяч американцев более 500 миллионов долларов(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство юстиции США продолжает процесс обвинения двух эстоноземельцев в создании сложной схемы криптомайнинга, в результате которой тысячи американских инвесторов потеряли 550 миллионов долларов, пишет Ärileht со ссылкой на издание Fortune.
„Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью, окружающей ее майнинг, чтобы реализовать масштабную схему Понци“, — отметил в своем заявлении прокурор США в Западном округе Вашингтона Ник Браун.
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