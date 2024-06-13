Сага продолжается. США обвиняют двух граждан Эстонии в хищении у тысяч американцев более 500 миллионов долларов

„Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью, окружающей ее майнинг, чтобы реализовать масштабную схему Понци“, — отметил в своем заявлении прокурор США в Западном округе Вашингтона Ник Браун.

„Они пытались скрыть свои незаконно заработанные доходы за эстонской недвижимостью, роскошными автомобилями, на банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией имущества и доходов от этих преступлений“. Мошенничество также расследует ФБР, которое ищет тех, кто еще мог стать их жертвами.