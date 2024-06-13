ЧП и криминал
13.06.2024, 21:21

Сага продолжается. США обвиняют двух граждан Эстонии в хищении у тысяч американцев более 500 миллионов долларов

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Обвиняемые в крупном мошенничестве Сергей Потапенко и Иван Турыгин на суде
Обвиняемые в крупном мошенничестве Сергей Потапенко и Иван Турыгин на суде
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министерство юстиции США продолжает процесс обвинения двух эстоноземельцев в создании сложной схемы криптомайнинга, в результате которой тысячи американских инвесторов потеряли 550 миллионов долларов, пишет Ärileht со ссылкой на издание Fortune.

„Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и секретностью, окружающей ее майнинг, чтобы реализовать масштабную схему Понци“, — отметил в своем заявлении прокурор США в Западном округе Вашингтона Ник Браун.

„Они пытались скрыть свои незаконно заработанные доходы за эстонской недвижимостью, роскошными автомобилями, на банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над конфискацией имущества и доходов от этих преступлений“. Мошенничество также расследует ФБР, которое ищет тех, кто еще мог стать их жертвами.

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