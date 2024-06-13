Fermi Energia продолжит подготовительные работы по выбору места для эстонской АЭС

Итоговый отчет рабочей группы, опубликованный в конце прошлого года, подтвердил возможность внедрения атомной энергетики и строительства атомной электростанции с малым реактором в Эстонии. Принятое решение позволяет правительству Эстонии продолжить разработку законодательной базы и создание национального регулятора. Кроме того, план развития энергетики страны до 2035 года должен учитывать влияние внедрения атомной энергетики.

Для Fermi Energia это решение Рийгикогу означает возможность продолжения различных подготовительных работ.

„В течение следующих четырёх месяцев Fermi Energia подаст заявку на инициирование специального государственного плана, включая оценку воздействия на окружающую среду, в 2-3 местностях, чтобы выбрать наиболее подходящее место для двух малых реакторных установок BWRX-300“, — заявил Калев Каллеметс, председатель правления Fermi Energia.

„Процесс специального планирования в стране, вероятно, продлится до 2028 года. К тому времени строительство аналогичных реакторов должно быть завершено или начато в Дарлингтоне (Канада) и в Ставах-Моновски (Польша). На основании этих проектов и успешных предварительных работ, а также в случае положительного решения акционеров, мы сможем подать заявку на получение разрешения на строительство в Эстонии (не ранее 2029 года). Это позволит начать строительство в 2030 или 2031 году, а производство электроэнергии на первом реакторе планируется начать в 2035 году“, — добавил Каллеметс.

Fermi Energia — энергетическая компания, основанная в 2019 году эстонскими экспертами и предпринимателями в области атомной энергетики. Компания планирует построить в Эстонии атомную электростанцию с малыми реакторами, чтобы поддержать достижение климатических целей страны и обеспечить безопасность поставок энергии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.