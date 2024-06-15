Непростые времена для туризма в Ида-Вирумаа: за те же деньги можно отдохнуть в Турции

„Нам не дают восстановиться, в следующем году налог с оборота для гостиниц повысится с нынешних девяти до 13 процентов, - сказал Сандер Реэло, член правления фирмы Mehntack, оператор расположенной в Мяэтагузе гостиницы Von Rosen SPA. - От Таллинна до нас всего 180 километров. Цена на топливо - важный показатель, от которого может зависеть решение, ехать в Ида-Вирумаа или нет. Люди учитывают все затраты, ведь за те же деньги они могут отдохнуть, например, в Турции“.