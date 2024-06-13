Электромобили не исчезнут с полос общественного транспорта? Министерству климата, похоже, не нравится идея Ярвана

В среду мы писали, что заместитель мэра Ярван сделал официальное предложение министру климата Кристену Михалу запретить электромобилям пользоваться полосами общественного транспорта, поскольку их и так уже слишком много, чтобы давать им преимущество по сравнению с другими транспортными средствами. Кроме того, они просто мешают работе общественного транспорта и нарушают работу системы приоритетных светофоров.

Что Министерство климата думает об этом предложении?

Глава сферы транспорта и дорожного движения Министерства климата Маргус Тяхепыльд заявил, что на сегодняшний день доля электромобилей все еще недостаточна для достижения климатических целей - в активном регистре насчитывается около 750 000 легковых автомобилей и фургонов, из которых электромобили составляют менее 1% .

„Отмена положений, благоприятствующих их использованию, даст обществу неправильный сигнал“, - сказал Тяхепыльд.

В среду Рийгикогу принял поправки к Закону о дорожном движении, которые решат упомянутую Ярваном проблему светофоров, то есть электромобили, движущиеся по полосам общественного транспорта, также должны будут руководствоваться работой светофоров, предназначенных для общественного транспорта.

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