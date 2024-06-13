Финансовая комиссия направила проект закона о дополнительном бюджете на второе чтение

По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, представленные предложения не получили поддержки. „Эти поправки сложно или невозможно ввести в бюджет. Например, было предложено сократить расходы центрального правительства на 200 миллионов евро и были перечислены сферы, сокращений в которых быть не должно. Если есть желание в действительности сократить расходы, а не выступать с громкими заявлениями, то следует четко указать, какие статьи расходов следует сократить и в каком объеме. Два предложение не были напрямую связаны с дополнительным бюджетом на текущий год“, – сказала Аккерманн,

По словам члена финансовой комиссии Айвара Кокка, сокращение бюрократии и расходов центрального правительства, которое в этом году составит лишь 183 миллиона евро, – недостаточно амбициозно. „Поэтому мы предлагаем дополнительно сократить расходы центрального правительства в бюджете на 2024 год на 200 миллионов евро, в первую очередь сокращая хозяйственные расходы и расходы на персонал министерств и подведомственных им учреждений“, – обосновал Кокк поправку, предложенную фракцией Isamaa.

Заместитель председателя комиссии Андрей Коробейник счел необходимым провести голосование по представленным поправкам на пленарном заседании, чтобы понять, какова их поддержка вне зависимости от содержания поправок. По его словам, в комиссиях не следует ограничивать депутатам или фракциям возможность рассмотрения предложений о поправках.

Согласно законопроекту, было принято решение сократить в этом году дефицит правительственного сектора до уровня ниже 3 % ВВП, чтобы выполнить бюджетные правила ЕС. В связи с этим, разницу между доходами и расходами государства решили сократить на 183 миллиона евро. Влияние, которое это изменение окажет на бюджет, – 173 миллиона евро.