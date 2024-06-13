Финансовая комиссия направила проект закона о дополнительном бюджете на второе чтение
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела пять предложений о поправках, поступивших к проекту закона о дополнительном бюджете на 2024 год перед вторым чтением. Поправки представила фракция Isamaa.
По словам председателя финансовой комиссии Аннели Аккерманн, представленные предложения не получили поддержки. „Эти поправки сложно или невозможно ввести в бюджет. Например, было предложено сократить расходы центрального правительства на 200 миллионов евро и были перечислены сферы, сокращений в которых быть не должно. Если есть желание в действительности сократить расходы, а не выступать с громкими заявлениями, то следует четко указать, какие статьи расходов следует сократить и в каком объеме. Два предложение не были напрямую связаны с дополнительным бюджетом на текущий год“, – сказала Аккерманн,
По словам члена финансовой комиссии Айвара Кокка, сокращение бюрократии и расходов центрального правительства, которое в этом году составит лишь 183 миллиона евро, – недостаточно амбициозно. „Поэтому мы предлагаем дополнительно сократить расходы центрального правительства в бюджете на 2024 год на 200 миллионов евро, в первую очередь сокращая хозяйственные расходы и расходы на персонал министерств и подведомственных им учреждений“, – обосновал Кокк поправку, предложенную фракцией Isamaa.
Заместитель председателя комиссии Андрей Коробейник счел необходимым провести голосование по представленным поправкам на пленарном заседании, чтобы понять, какова их поддержка вне зависимости от содержания поправок. По его словам, в комиссиях не следует ограничивать депутатам или фракциям возможность рассмотрения предложений о поправках.
Согласно законопроекту, было принято решение сократить в этом году дефицит правительственного сектора до уровня ниже 3 % ВВП, чтобы выполнить бюджетные правила ЕС. В связи с этим, разницу между доходами и расходами государства решили сократить на 183 миллиона евро. Влияние, которое это изменение окажет на бюджет, – 173 миллиона евро.
Вместе с мерами дополнительного бюджета в этом году дефицит бюджета правительственного сектора достигнет 1,19 миллиарда евро, т. е. 3 % ВВП. Негативный бюджет содержит меры экономии в объеме 115 миллионов евро и меры по повышению доходов в объеме 68 миллионов евро. Меры экономии принимают все министерства, учреждения и государственные целевые учреждения. В основном экономия будет достигнута за счет сокращения текущих и хозяйственных расходов. В общей сложности министерства планируют сэкономить около 63 миллионов евро.
Цель инициированного правительством проекта закона о дополнительном государственном бюджете на 2024 год (456 SE) – обеспечить финансовую стабильность и состоятельность государства. Второе чтение законопроекта состоится на дополнительном заседании Рийгикогу, которое пройдет в пятницу, 14 июня. Финансовая комиссия предложила закончить второе чтение законопроекта.
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