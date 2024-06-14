„Людям сложно совместить курсы с работой“
„Людям сложно совместить курсы с работой“
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht
Новости Эстонии
14.06.2024, 07:00

Почему украинские беженцы не регистрируются на бесплатные курсы по изучению языка? Отвечает Фонд интеграции

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Все прибывшие в Эстонию украинские переселенцы, получившие временную защиту, обязаны пройти обязательную программу адаптации и курсы эстонского языка на уровень А1. Но освоить государственный язык спешат не все — сейчас открыты курсы, в которых более 1000 свободных мест на различные уровни. Почему украинские переселенцы не спешат учиться? RusDelfi поговорил со специалистом по вопросам адаптации Фонда интеграции Кристиной Авдониной.

Почему украинские беженцы не регистрируются на бесплатные курсы по изучению языка?

Как и в других случаях, большинство уже воспользовалось предоставляемой возможностью, но многие ещё лишь взвешивают её. Последнему есть разные объяснения. Например, молодые мамы, которым просто негде оставить детей или у них нет желания посещать курсы, потому что настолько заняты, что не в состоянии учить эстонский язык несколько раз в неделю. Это как рабочее место — ты регулярно должен учить эстонский как на занятиях, так и между ними. Или люди, которые часто ездят в Украину и не определились, останутся в Эстонии или нет. Но самая большая причина —людям сложно совместить курсы с работой. И хотя выбор у нас отличный —занятия проходят онлайн или в классах, проводятся утром, днем или вечером, а также начинаются в разное время. В то же время многие люди нам пишут, что не нашли подходящие курсы по времени. Например, понедельник, среда, пятница не подходит — не совместимы полностью с рабочими сменами. Люди

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