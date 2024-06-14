Почему украинские беженцы не регистрируются на бесплатные курсы по изучению языка? Отвечает Фонд интеграции

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Все прибывшие в Эстонию украинские переселенцы, получившие временную защиту, обязаны пройти обязательную программу адаптации и курсы эстонского языка на уровень А1. Но освоить государственный язык спешат не все — сейчас открыты курсы, в которых более 1000 свободных мест на различные уровни. Почему украинские переселенцы не спешат учиться? RusDelfi поговорил со специалистом по вопросам адаптации Фонда интеграции Кристиной Авдониной.
Почему украинские беженцы не регистрируются на бесплатные курсы по изучению языка?
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