Почему украинские беженцы не регистрируются на бесплатные курсы по изучению языка? Отвечает Фонд интеграции

Как и в других случаях, большинство уже воспользовалось предоставляемой возможностью, но многие ещё лишь взвешивают её. Последнему есть разные объяснения. Например, молодые мамы, которым просто негде оставить детей или у них нет желания посещать курсы, потому что настолько заняты, что не в состоянии учить эстонский язык несколько раз в неделю. Это как рабочее место — ты регулярно должен учить эстонский как на занятиях, так и между ними. Или люди, которые часто ездят в Украину и не определились, останутся в Эстонии или нет. Но самая большая причина —людям сложно совместить курсы с работой. И хотя выбор у нас отличный —занятия проходят онлайн или в классах, проводятся утром, днем или вечером, а также начинаются в разное время. В то же время многие люди нам пишут, что не нашли подходящие курсы по времени. Например, понедельник, среда, пятница не подходит — не совместимы полностью с рабочими сменами. Люди