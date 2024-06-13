Новости Эстонии
13.06.2024, 11:46

В центре Таллинна пожилой мужчина облил краской памятник Константину Пятсу

 
Памятник Константину Пятсу в Таллинне
Памятник Константину Пятсу в Таллинне
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Об инциденте в полицию сообщили в четверг, 12 июня.

12 июня в полицию поступило сообщение о том, что 83-летний мужчина облил красной аэрозольной краской памятник президенту Константину Пятсу в парке Таммсааре.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Памятник Пятсу в центре Таллинна открыли в октябре 2022 года.

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