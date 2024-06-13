13.06.2024, 11:46
В центре Таллинна пожилой мужчина облил краской памятник Константину Пятсу
ФОТО: | Delfi Meedia
Об инциденте в полицию сообщили в четверг, 12 июня.
12 июня в полицию поступило сообщение о том, что 83-летний мужчина облил красной аэрозольной краской памятник президенту Константину Пятсу в парке Таммсааре.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Памятник Пятсу в центре Таллинна открыли в октябре 2022 года.
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