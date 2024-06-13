Ласнамяэский районный совет недоволен дополнительным бюджетом города

„Дополнительный бюджет отражает инициативы предыдущего городского руководства, но ничего нового и полезного для Ласнамяэ там нет. Более того, в дополнительном бюджете отсутствуют важные объекты для жителей Ласнамяэ. Например, в этом году должен был начаться проект по улучшению доступности мостов на Лаагна теэ, ремонт перекрестка улиц Маяка-Ласнамяэ и продолжение проекта бассейна и т.д. К сожалению, этих проектов мы больше не видим в документах,“ – сказал заместитель председателя районного совета Ласнамяэ Марк Ефимов.

На внеочередном заседании районного совета Ласнамяэ члены совета также выразили возмущение по поводу необоснованного сокращения культурного бюджета района, что означает, что районная управа больше не сможет предоставлять жителям качественные возможности для проведения досуга в том же объеме.

Также обеспокоенность членов районного совета вызвал факт отмены проекта по предоставлению пакетов помощи, в рамках которого ежегодно около 3000 одиноко проживающих пожилых людей в Ласнамяэ получали единовременную помощь.

На внеочередном заседании возникли также организационные вопросы. Заседание было созвано по требованию одной четверти членов районного совета. В заявлении было указано, что на заседании хотят видеть представителя городской или районной управы, чтобы прокомментировать дополнительный бюджет. Однако в ответе членам районного совета сообщили, что формирование мнения районного совета относительно дополнительного бюджета не является обязательным и что районный совет должен сам обратиться к членам городской управы. Представителя городской или районной управы, кто мог бы ответить на вопросы членов совета на внеочередном заседании, не было.

На внеочередном заседании районного совета Ласнамяэ приняли участие 29 членов совета. Первый дополнительный бюджет 2024 года не поддержали 24 члена, трое были за, двое воздержались.