Эксперт: нашу экономику сдерживают задолженность частного сектора Эстонии и зависимость от Скандинавии

„Эстония уже некоторое время находится в роли экономического отстающего среди стран Балтии, и, вероятно, не стоит ожидать перемен в этой связи в течение еще некоторого времени, – отметил Александрас Изгородинас. – Согласно нашему обновленному прогнозу, в Латвии и Литве в этом году мы увидим рост до 2%, тогда как Эстония остается в минусе с 0,3%“.

Основной причиной медленного восстановления экономики Эстонии считается более высокая долговая нагрузка частного сектора, которая в Эстонии составляет 36,8% ВВП. В Литве и Латвии такая нагрузка составляет 22% и 18% соответственно. Кроме того, внешняя торговля Эстонии тесно связана со Скандинавией, где ситуация в секторах недвижимости и строительства все еще плохая, что существенно влияет на эстонский экспорт.

„Несмотря на падение на 2,4% в первом квартале, данные Европейской комиссии показывают, что в ряде областей экономика Эстонии стабилизируется. Чувство уверенности в обрабатывающей промышленности все еще слабое, но спад остановился, и первые положительные признаки можно увидеть в настроениях эстонской розничной торговли и потребителей. В Латвии и Литве рост чувства уверенности наблюдается уже некоторое время“, - пояснил Изгородинас.

По мнению экономиста Citadele, наиболее положительным моментом является довольно резкий рост оценок финансового состояния эстонских потребителей – это свидетельствует о том, что покупательная способность эстонских потребителей улучшается. Позитива добавляет и тот факт, что на заседании на этой неделе Европейский центральный банк решил снизить ставку Euribor. В Эстонии 94% жилищных кредитов привязаны к плавающей ставке Euribor.

„Подводя итог, можно сказать, что хотя Эстония и отстает от других стран Балтии, последние данные показывают, что экономика Эстонии начинает достигать своего дна“, - сказал Александрас Изгородинас.

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