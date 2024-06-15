„Всю свою жизнь я посвятил служению эстонскому государству. Меня всего лишили, даже с собакой не позволили попрощаться!“(80)
„Я же не государственный преступник“, — подчеркивает опытный проводник служебных собак Вадим Мякишев, которому Департамент полиции и погранохраны выдал волчий билет. Роковыми стали произнесенные „на эмоциях“ слова во время патрулирования после начала полномасштабной войны в Украине, пишет издание Maaleht.
Вадим Мякишев, будучи проводником (вожатым) служебных собак, помогал раскрывать десятки преступлений, задерживать водителей в состоянии наркотического опьянения, на полке у него выстроились победные кубки, в ящике хранятся благодарственные грамоты и медали за хорошую работу. Даже первую служебную собаку звали Õnneseen (Счастливчик). Но жизнь Вадима Мякишева сделала резкий поворот. Теперь вместо того, чтобы заниматься любимым делом, он работает экскаваторщиком в карьере. Человека, проработавшего в полиции и погранохране более 22 лет, гражданина Эстонии по рождению, выкинули за борт за одну неверно понятую фразу. Его карьера оборвалась, словно ножом отрезанная, остались лишь позор и слухи.