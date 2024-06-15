„Всю свою жизнь я посвятил служению эстонскому государству. Меня всего лишили, даже с собакой не позволили попрощаться!“

Вадим Мякишев, будучи проводником (вожатым) служебных собак, помогал раскрывать десятки преступлений, задерживать водителей в состоянии наркотического опьянения, на полке у него выстроились победные кубки, в ящике хранятся благодарственные грамоты и медали за хорошую работу. Даже первую служебную собаку звали Õnneseen (Счастливчик). Но жизнь Вадима Мякишева сделала резкий поворот. Теперь вместо того, чтобы заниматься любимым делом, он работает экскаваторщиком в карьере. Человека, проработавшего в полиции и погранохране более 22 лет, гражданина Эстонии по рождению, выкинули за борт за одну неверно понятую фразу. Его карьера оборвалась, словно ножом отрезанная, остались лишь позор и слухи.

„Вечером 25 февраля я узнал, что мне предстоит патрулировать вместе с группой быстрого реагирования, до этого нам не приходилось работать вместе. Вместе с собакой я сел в машину, там уже шел разговор о войне, — вспоминает он события 2022 года. — Накануне моя жена разговаривала со своими родственниками, живущими в Киеве. Они украинцы. И ее дядя сказал, что было страшно, у всех было оружие, падали ракеты. И еще он сказал, что неважно, кто победит, лишь бы был мир. Вот и все. Я произнес именно эти слова, сказав о том, о чем говорят украинцы в Киеве. После этого коллега, сидевший за рулем, повернулся ко мне, заговорил на повышенных тонах“.