Билет Bingo loto принес выигрыш почти в полмиллиона евро!

В предыдущий раз главный приз Bingo loto был разыгран в конце марта, тогда джекпот в размере 305 881 евро достался жительнице Сааремаа, которая тоже купила билет через интернет.

Вчера ни джекпот в лотерее Vikinglotto, ни 6 + 0 разыграны не были. В местном розыгрыше 5 + 1 выигрыш составил 14 779,40, выигрышный билет был куплен через интернет.

В первые четыре месяца этого года компания Eesti Loto выплатила государству в виде налога на азартные игры 6,8 миллиона евро. Выигрышей за этот же период было выплачено на сумму 14,6 миллиона евро, включая выигрыши в экспресс-лотерею в размере почти 2,5 миллиона евро, а также выигрыши в электронные экспресс-лотереи в размере 3,2 миллиона евро.

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