Рийгикогу принял постановление о поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии

Рийгикогу принял принципиальное решение, рассматривать ли в будущем производство в Эстонии ядерной энергии. Постановление в первую очередь опирается на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии, согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо.

Согласно постановлению, в программе развития сектора энергетики до 2035 года необходимо рассмотреть влияние внедрения ядерной энергии, чтобы обеспечить энергетическую безопасность при переходе на климатически нейтральное производство энергии.

При создании правовой базы следует обеспечить, чтобы риски, связанные с государственной безопасностью, финансированием и реформой собственности, получили тщательную оценку.

Согласно пояснительной записке, внедрение в Эстонии ядерной энергии имеет ряд преимуществ. Среди прочего, ядерная энергия позволила бы обеспечить постоянную управляемую производственную мощность, которая сбалансировала бы колебания мощности производства возобновляемой энергии; помогла бы Эстонии достичь цели по климатической нейтральности; обеспечила бы стабильную и доступную цену на электроэнергию в долгосрочной перспективе; способствовала бы продвижению научной и исследовательской деятельности; принесла бы экономическую прибыль и создала бы дополнительные рабочие места для местного населения. Постановление не дает права на строительство АЭС в Эстонии.

За принятие представленного 55 членами Рийгикогу Постановления Рийгикогу „О поддержке внедрения ядерной энергии в Эстонии“ ( 431 OE ) проголосовал 41, против – 25 членов Рийгикогу; два депутата воздержались.

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