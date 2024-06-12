В отношении водителей электросамокатов и велосипедов были введены требования о трезвости

Для того, чтобы сделать улицы более безопасными как для пешеходов, так и для водителей легких персональных транспортных средств, Рийгикогу установил новые правила в отношении парковки электросамокатов. Также был установлен максимально допустимый уровень содержания в крови алкоголя для водителей легких персональных транспортных средств и велосипедов. При этом водители автомобилей в дальнейшем должны будут соблюдать безопасное боковое расстояние от водителей менее крупных транспортных средств и не смогут больше останавливаться на тротуарах.

Согласно новому закону, в дальнейшем парковать электросамокаты нужно будет параллельно краю тротуара, по возможности на расстоянии не более 20 сантиметров от края. В случае, если это возможно, ширина оставшегося доступного для движения пространства на тротуаре должна быть не менее полутора метров. Местное самоуправление может ограничить скорость движения самокатов в местах, где это необходимо, например, рядом с детскими садами или на улицах с активным движением.

Также для водителя легкого персонального транспортного средства, велосипеда и мини-мопеда будет установлен максимально допустимый уровень алкоголя: 0,5 мг алкоголя в крови или 0,25 мг в одном литре выдыхаемого воздуха. До сих пор полиция при осуществлении контроля должна была давать субъективную оценку тому, находится ли человек в состоянии алкогольного опьянения или нет. Для повышения безопасности водитель моторного транспортного средства должен будет при опережении велосипедиста, водителя электросамоката или мини-мопеда соблюдать боковое расстояние в 1,5 метра. Требования в отношении водителей легких персональных транспортных средств вступят в силу в общем порядке, т. е. на десятый день после публикации закона в „Riigi Teataja“.