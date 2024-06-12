Новости Эстонии
12.06.2024, 20:26

ВИДЕО | Из правления Тартуского округа EKRE уходят все больше политиков, осталось двое

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Вечером в среду правление Тартуского округа EKRE собралось, чтобы обсудить, выходить из партии или нет. По состоянию на 19:00 известно, что партию покидает еще „порция“ политиков, два человека все же решили остаться.

Вице-председатель Тартуского округа Мерле Кивест подтвердила Delfi, что два члена нынешнего правления останутся, остальные решили уйти. Когда именно они покинут, пока обсуждается, потому что встреча еще продолжается.

Двое приняли решение остаться, остальные - выйти“, - сказал Кивест. „Молодые участники Рональд Юдин и Хейно Харью решили остаться. Остальные уходят“.

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