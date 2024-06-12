12.06.2024, 20:26
ВИДЕО | Из правления Тартуского округа EKRE уходят все больше политиков, осталось двое(2)
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Вечером в среду правление Тартуского округа EKRE собралось, чтобы обсудить, выходить из партии или нет. По состоянию на 19:00 известно, что партию покидает еще „порция“ политиков, два человека все же решили остаться.
Вице-председатель Тартуского округа Мерле Кивест подтвердила Delfi, что два члена нынешнего правления останутся, остальные решили уйти. Когда именно они покинут, пока обсуждается, потому что встреча еще продолжается.
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