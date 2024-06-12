Паспорт - 60 евро, ID-карта - 45. Рийгикогу принял законы, повышающие размер государственных пошлин и штрафной единицы(27)
В среду на заседании Рийгикогу принял законы, вдвое увеличивающие размер штрафной единицы и повышающие ряд государственных пошлин.
Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (увеличение штрафной единицы), в начале 2025 года размер штрафной единицы, которая указана в Пенитенциарном кодексе как основа для назначения штрафов, будет увеличен вдвое – с четырех до восьми евро. Размер штрафной единицы не менялся на протяжении более 20 лет.
Согласно закону, расчет размера штрафа станет более гибким, так как за проступок можно будет назначать штраф и в размере одной штрафной единицы. В настоящее время он должен составлять не менее трех единиц. Максимальная сумма штрафа за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро.
Одновременно закон создаст исключение для несовершеннолетних, при назначении штрафа которым необходимо будет исходить из половины размера денежного штрафа. Это означает, что если закон предусматривает максимальное разрешенное наказание в виде денежного штрафа в размере до 300 штрафных единиц, то несовершеннолетнему лицу можно назначить штраф в размере до 150 штрафных единиц.
В Законе о дорожном движении будет прописано, что при превышении разрешенной скорости за основу для расчета предупредительного штрафа будет взята сумма в семь евро (в настоящий момент – пять евро). В связи с этим максимальный предупредительный штраф, выписываемый в процессе письменного предупредительного производства, также будет повышен с 300 до 420 евро. Максимальный размер применяемого в сокращенном производстве штрафа с целью воздействия возрастет до 160 евро. Одновременно законопроект создаст возможность ходатайствовать об оплате штрафа, применяемого с целью воздействия, по частям.
Результат голосования: „за“ – 58, „против“ – 24.
Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о государственных пошлинах и, в связи с этим, в другие законы, с начала 2025 года будут увеличены ставки государственных пошлин в сфере компетенции Министерства внутренних дел. Согласно пояснительной записке, ставки пошлин в течение многих лет сохранялись на одном уровне и более не покрывают расходы по процедурам.
Закон изменит ставки государственных пошлин за рассмотрение ходатайств о получении, восстановлении гражданства и освобождении от гражданства; ходатайств о получении документа, удостоверяющего личность, вида на жительство, долгосрочной визы и регистрации на выполнение краткосрочных работ; за действия по народонаселению и действия, осуществляемые в соответствии с Законом об оружии и Законом об охранной деятельности.
Например, государственная пошлина за ходатайство о получении ID-карты увеличится с 30 до 45 евро, за ходатайство паспорта – с 45 до 60 евро. Государственная пошлина за запись о вступлении в брак будет повышена с 30 до 70 евро, за развод – с 50 до 90 евро. Более низкие пошлины продолжат действовать для детей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и, в случае проездного документа, для получателей международной защиты.
Результат голосования: „за“ – 53, „против“ – 22.
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