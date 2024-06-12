Паспорт - 60 евро, ID-карта - 45. Рийгикогу принял законы, повышающие размер государственных пошлин и штрафной единицы

Согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Пенитенциарный кодекс и, в связи с этим, в другие законы (увеличение штрафной единицы), в начале 2025 года размер штрафной единицы, которая указана в Пенитенциарном кодексе как основа для назначения штрафов, будет увеличен вдвое – с четырех до восьми евро. Размер штрафной единицы не менялся на протяжении более 20 лет.

Согласно закону, расчет размера штрафа станет более гибким, так как за проступок можно будет назначать штраф и в размере одной штрафной единицы. В настоящее время он должен составлять не менее трех единиц. Максимальная сумма штрафа за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро.

Одновременно закон создаст исключение для несовершеннолетних, при назначении штрафа которым необходимо будет исходить из половины размера денежного штрафа. Это означает, что если закон предусматривает максимальное разрешенное наказание в виде денежного штрафа в размере до 300 штрафных единиц, то несовершеннолетнему лицу можно назначить штраф в размере до 150 штрафных единиц.

В Законе о дорожном движении будет прописано, что при превышении разрешенной скорости за основу для расчета предупредительного штрафа будет взята сумма в семь евро (в настоящий момент – пять евро). В связи с этим максимальный предупредительный штраф, выписываемый в процессе письменного предупредительного производства, также будет повышен с 300 до 420 евро. Максимальный размер применяемого в сокращенном производстве штрафа с целью воздействия возрастет до 160 евро. Одновременно законопроект создаст возможность ходатайствовать об оплате штрафа, применяемого с целью воздействия, по частям.

Результат голосования: „за“ – 58, „против“ – 24.