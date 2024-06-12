Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм подал в отставку

„За последние три года был было много сделано. Прежде всего я благодарен своей команде в министерстве, Силах обороны, Кайтселийте, Центре оборонных инвестиций, Департаменте оборонных ресурсов, Департаменте внешней разведки, а также в Эстонском военном музее. Гособорону развивает самая сильная за многие годы команда. Мне выпала исключительная честь работать вместе с премьер-министром Каей Каллас, которая является лидером с международным весом как в НАТО, так и в области европейской оборонной политики. Я хочу поблагодарить Калле Лаанета и Ханно Певкура, которые, будучи министрами обороны, предоставили мне возможность внести свой вклад в развитие государственной обороны в качестве канцлера“, - сказал Кусти Сальм.

„Правительства Каи Каллас сделали государственную оборону свои явным приоритетом, благодаря этому выросли расходы на оборону. Сегодня Россия развивает свою военную машину быстрее, чем Эстония вместе со своими союзниками в состоянии на это ответить. По моему мнению, в ближайшем будущем нам необходимы политические решения, которые окажут долгосрочное влияние не безопасность, прежде всего инвестиции на 1,6 миллиарда евро для устранения критического дефицита боеприпасов“, - пояснил Сальм.

По словам Сальма, он еще не решил, чем он будет заниматься после ухода с поста, но продолжит помогать государственной обороне своими силами и советом.

Кусти Сальм работает в сфере обороны на различных должностях с 2007 года. Пост канцлера Министерства обороны он занял в мае 2021 года. До этого он работал директором в Центре государственных оборонных инвестиций, где отвечал за оборонные закупки Эстонии и строительство инфраструктуры, находящейся в ведении Министерства обороны, а также отвечал за выполнение международных задач в НАТО и Европейском союзе.