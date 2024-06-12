Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм подал в отставку(12)
Канцлер Министерства обороны ЭР Кусти Сальм подал заявление об уходе по собственному желанию и покинет свой пост в конце лета.
„За последние три года был было много сделано. Прежде всего я благодарен своей команде в министерстве, Силах обороны, Кайтселийте, Центре оборонных инвестиций, Департаменте оборонных ресурсов, Департаменте внешней разведки, а также в Эстонском военном музее. Гособорону развивает самая сильная за многие годы команда. Мне выпала исключительная честь работать вместе с премьер-министром Каей Каллас, которая является лидером с международным весом как в НАТО, так и в области европейской оборонной политики. Я хочу поблагодарить Калле Лаанета и Ханно Певкура, которые, будучи министрами обороны, предоставили мне возможность внести свой вклад в развитие государственной обороны в качестве канцлера“, - сказал Кусти Сальм.
„Правительства Каи Каллас сделали государственную оборону свои явным приоритетом, благодаря этому выросли расходы на оборону. Сегодня Россия развивает свою военную машину быстрее, чем Эстония вместе со своими союзниками в состоянии на это ответить. По моему мнению, в ближайшем будущем нам необходимы политические решения, которые окажут долгосрочное влияние не безопасность, прежде всего инвестиции на 1,6 миллиарда евро для устранения критического дефицита боеприпасов“, - пояснил Сальм.
По словам Сальма, он еще не решил, чем он будет заниматься после ухода с поста, но продолжит помогать государственной обороне своими силами и советом.
Кусти Сальм работает в сфере обороны на различных должностях с 2007 года. Пост канцлера Министерства обороны он занял в мае 2021 года. До этого он работал директором в Центре государственных оборонных инвестиций, где отвечал за оборонные закупки Эстонии и строительство инфраструктуры, находящейся в ведении Министерства обороны, а также отвечал за выполнение международных задач в НАТО и Европейском союзе.
Ранее Сальм занимал различные должности в Министерстве обороны, в том числе руководил в 2017 году переговорами по созданию Европейского оборонного фонда во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Он также работал в Европейском оборонном агентстве, а с 2011 по 2015 год — советником по сотрудничеству в области вооружений в постоянном представительстве Эстонии при НАТО.
Кусти Сальм закончил Тартуский университет, изучал деловое администрирование в Голландии, учился на курсах по сотрудничеству в сфере вооружений во Франции. Срочную службу прошел в Тапа в артиллерийской группе.
Кусти Сальм является кавалером Ордела Белой звезды IV класса, наград Министерства обороны и Сил обороны Эстонии. За укрепление сотрудничества между Эстонией и Украиной, поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства, а также продвижение украинского государства во всем мире Сальм был награжден украинским орденом „За заслуги“ II степени.
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