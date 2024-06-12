Новости Эстонии
12.06.2024, 20:14

ТАБЛИЦА | Сколько внес в кассу EKRE покинувший партию Яак Мадисон по сравнению с Мартином Хельме?

 
Слева - Яак Мадисон, справа - Март и Мартин Хельме
Слева - Яак Мадисон, справа - Март и Мартин Хельме
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA

Хотя ведущие члены Эстонской консервативной народной партии (EKRE) неоднократно упрекали вышедшего из партии Яака Мадисона в том, что он не приносит партии достаточно денег, единственный прошедший в Европарламент член партии пожертвовал за последние десять лет EKRE больше, чем ее лидер Мартин Хельме.

После вчерашнего заседания правления партии Яак Мадисон, набравший на выборах Европарламента 32 845 голосов и единственный из EKRE получивший депутатский мандат, объявил об уходе из партии. В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, Мадисон отметил, что ведущие члены партии неоднократно упрекали его в том, что он, входя в Европарламент, не приносил EKRE в достаточной мере денег.

„Это означает, что я отказался в самом начале своего предыдущего мандата брать на свою зарплату, то есть из бюджета Европейского парламента, на работу чиновников, которые бы на самом деле работали бы на мою родную партию в Эстонии. Но это запрещено. По этому поводу была целая история, судебные казусы, и и если бы это всё всплыло, то вся выплаченная чиновнику зарплата вместе с налогами была бы взыскана назад с депутата Европейского парламента, а не с этого чиновника или с партии. Я такого риска брать на себя не хотел“, - пояснил Мадисон.

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