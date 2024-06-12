ТАБЛИЦА | Сколько внес в кассу EKRE покинувший партию Яак Мадисон по сравнению с Мартином Хельме?

После вчерашнего заседания правления партии Яак Мадисон , набравший на выборах Европарламента 32 845 голосов и единственный из EKRE получивший депутатский мандат, объявил об уходе из партии. В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, Мадисон отметил, что ведущие члены партии неоднократно упрекали его в том, что он, входя в Европарламент, не приносил EKRE в достаточной мере денег.

„Это означает, что я отказался в самом начале своего предыдущего мандата брать на свою зарплату, то есть из бюджета Европейского парламента, на работу чиновников, которые бы на самом деле работали бы на мою родную партию в Эстонии. Но это запрещено. По этому поводу была целая история, судебные казусы, и и если бы это всё всплыло, то вся выплаченная чиновнику зарплата вместе с налогами была бы взыскана назад с депутата Европейского парламента, а не с этого чиновника или с партии. Я такого риска брать на себя не хотел“, - пояснил Мадисон.