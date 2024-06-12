12.06.2024, 20:14
ТАБЛИЦА | Сколько внес в кассу EKRE покинувший партию Яак Мадисон по сравнению с Мартином Хельме?
ФОТО: KIUR KAASIK | DELFI MEEDIA
Хотя ведущие члены Эстонской консервативной народной партии (EKRE) неоднократно упрекали вышедшего из партии Яака Мадисона в том, что он не приносит партии достаточно денег, единственный прошедший в Европарламент член партии пожертвовал за последние десять лет EKRE больше, чем ее лидер Мартин Хельме.
После вчерашнего заседания правления партии Яак Мадисон, набравший на выборах Европарламента 32 845 голосов и единственный из EKRE получивший депутатский мандат, объявил об уходе из партии. В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, Мадисон отметил, что ведущие члены партии неоднократно упрекали его в том, что он, входя в Европарламент, не приносил EKRE в достаточной мере денег.
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